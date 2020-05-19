Ученые установили, что переболевшие коронавирусом пациенты с положительным тестом не заразны

Ученые из Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний изучили 285 пациентов, переболевших коронавирусом, тесты которых дали положительный результат уже после выписки. Исследование показало, что такие пациенты не распространяли инфекцию — положительный результат давали "мертвые" вирусные частицы. У некоторых переболевших пациентов анализ на коронавирус дали положительный результат даже спустя 82 дня после заражения. Почти во всех случаях, когда были взяты анализы крови, человек имел антитела против вируса, отмечает Postimees.

Результаты исследования, опубликованные вечером 19 мая, важны в контексте ослабления карантинных ограничений. Данные из Южной Кореи показывают, что те, кто выздоровел после COVID-19, не представляют риска распространения коронавируса. Это означает, что органы здравоохранения Южной Кореи больше не будут считать людей заразными после выздоровления от болезни несмотря на то, что показывает их ПЦР-тест.

Исследование также может помочь в дебатах о тестах на антитела: эксперты полагают, что антитела могут обеспечивать определенный уровень защиты от вируса, но пока веских доказательств этого нет. Ученые также не знают, как долго может сохраняться иммунитет к COVID-19.