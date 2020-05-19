Авиакомпания airBaltic возобновляет полеты из Риги в Хельсинки, Мюнхен и Берлин

На основании специального разрешения Министерства сообщения Латвии с 25 мая 2020 года авиакомпания airBaltic возобновит прямые рейсы из Риги в Хельсинки и Мюнхен, а с 1 июня 2020 года - из Риги в Берлин.
18 мая airBaltic возобновила полеты из Риги в Таллин и Вильнюс. Авиакомпания ежедневно выполняет спецрейсы во Франкфурт и Осло, передает Русский TVNET.
Дополнительно к этому из Таллина airBaltic возобновляет рейсы в Амстердам, Копенгаген, Осло и Вильнюс.
Пассажирам перед полетом настоятельно рекомендуется проверить условия въезда и введенные в аэропортах ограничения на официальных сайтах или в местных посольствах. Условия быстро меняются и отличаются в каждой стране, поэтому всегда убедитесь, что вы ознакомились с новейшей информацией.
Полное расписание полетов и билеты доступны на сайте airBaltic. Дополнительно к этому доступно временное предложение, которое дает возможность сменить для новых бронирований, сделанных до 31 мая 2020 года, дату полета бесплатно. Возможна только одна смена даты полета, - сообщили в авиакомпании.