Авиакомпания airBaltic возобновляет полеты из Риги в Хельсинки, Мюнхен и Берлин

18 мая airBaltic возобновила полеты из Риги в Таллин и Вильнюс. Авиакомпания ежедневно выполняет спецрейсы во Франкфурт и Осло, передает Русский TVNET.

Дополнительно к этому из Таллина airBaltic возобновляет рейсы в Амстердам, Копенгаген, Осло и Вильнюс.

Пассажирам перед полетом настоятельно рекомендуется проверить условия въезда и введенные в аэропортах ограничения на официальных сайтах или в местных посольствах. Условия быстро меняются и отличаются в каждой стране, поэтому всегда убедитесь, что вы ознакомились с новейшей информацией.