Десять советов: как сделать модной бабушкину дачу

По словам специалистов, для этого не требуется больших вложений, главное — выбросить ненужный хлам, который копился годами, и сделать косметический ремонт. Вот несколько простых советов.

1. Начните с ненужных вещей и обычной уборки. Расчистите кладовые и чердаки, избавьтесь от лишней мебели, одежды. Распрощайтесь со стереотипом, что на дачу можно свозить всю ненужную мебель и барахло. Возможно, карантин — это самое подходящее время, когда от ненужного хлама нужно избавиться. Это даст дому больше свободного пространства, сделает комнаты светлыми и уютными.

2. Отмойте и сохраните винтажные предметы интерьера — вазы, посуду, лампы, кресла, кушетки, стульчики и табуретки. Последние можно перекрасить. Они создадут своеобразную ретроатмосферу. Например, обновленное стильное кресло 1960-х годов может хорошо вписаться в интерьер и быть еще и функциональным.

3. Особое внимание уделите стенам. Побелите их, покрасьте двери, плинтуса и потолки. Если необходимо — утеплите дом. Светлые тона помогут визуально расширить пространство. Причем такой ремонт можно сделать своими руками. Благодаря этому дача преобразится мгновенно.

4. Отчистите и ошкурьте окна, заново аккуратно покрасьте оконные рамы. Замените разбитые стекла. Тонкие деревянные окошки, изящно остекленные террасы — самое ценное, что еще сохраняют наши дачи, именно в них заключается особый шарм. Берегите их.

5. Фасады дома при необходимости лучше покрасить, а не обшивать. Это может испортить весь вид дома.

6. Тщательно вымойте дом. Часто запущенным он выглядит именно из-за своей неопрятности и захламленности.

7. Переставьте мебель — подвиньте обеденный стол на террасу, а письменный столик — к окну. Привезите простой функциональный диван. Расставьте кресла так, чтобы было удобно беседовать.

8. Организуйте стиль жизни на даче. Нет необходимости каждый раз возить туда-сюда одежду. Продумайте, где вы будете хранить то, что носите на даче. Разделите дом на зоны. Возможно, вы долго планировали организовать здесь компактную ванную комнату — карантин подходящее для этого время.

9. Уделите особое внимание деталям интерьера. Украсить дачу могут цветы и композиция из веток, собранных в саду. Поставьте их в бабушкины хрустальные вазы или кувшины.