Ратас предостерег бизнесменов: следует быть готовыми к возвращению коронавируса

Несмотря на то, что государство, установив ограничения, сумело справиться с первой волной коронавируса, следует трудиться, не забывая о готовности и к его возвращению, предупредил премьер-министр Юри Ратас во вторник на встрече с предпринимателями.
«В этой ситуации мы должны делать все от нас зависящее, чтобы мы и впредь могли бы ограничивать распространение вируса так, чтобы сопутствующее влияние этих мер на наши предприятия и на работников было как можно меньшим», - передала BNS пресс-служба слова Ратаса.
Он отметил, что распространение коронавируса неизбежно очень серьезно сказалось на экономике и на предпринимательстве Эстонии. «Смягчение мер, принятых для предотвращения распространения вируса, создает предпосылки для восстановления экономики и налаживания работы предприятий, однако это потребует времени».
Представители предпринимательских кругов Эстонии подчеркнули необходимость государственных инвестиций для оживления экономики и отметили важность смягчения ограничений на путешествия, в первую очередь, ограничений на эстонско-финской границе.
Во встрече приняли участие руководитель Центрального союза работодателей Эстонии Арто Аас, председатель Союза гостиниц и ресторанов Айн Кяпп, генеральный секретарь Союза туристических предприятий Марианн Лугус, генеральный директор Торгово-промышленной палаты Майт Пальтс, директор Союза предприятий торговли Неле Пейль, руководитель Союза предприятий пищевой промышленности Сирье Потисепп и президент Ассоциации малых и средних предпринимателей Хейки Ритс.