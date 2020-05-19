Ратас предостерег бизнесменов: следует быть готовыми к возвращению коронавируса

«В этой ситуации мы должны делать все от нас зависящее, чтобы мы и впредь могли бы ограничивать распространение вируса так, чтобы сопутствующее влияние этих мер на наши предприятия и на работников было как можно меньшим», - передала BNS пресс-служба слова Ратаса.

Он отметил, что распространение коронавируса неизбежно очень серьезно сказалось на экономике и на предпринимательстве Эстонии. «Смягчение мер, принятых для предотвращения распространения вируса, создает предпосылки для восстановления экономики и налаживания работы предприятий, однако это потребует времени».

Представители предпринимательских кругов Эстонии подчеркнули необходимость государственных инвестиций для оживления экономики и отметили важность смягчения ограничений на путешествия, в первую очередь, ограничений на эстонско-финской границе.