Важная информация для КТ, АО и прочих организаций: принят Закон о проведении собраний и голосований

«За последние недели, очевидно, все мы на собственном опыте убедились в том, что можно проводить собрания, не встречаясь физически и даже не выходя из дома», – сказал министр юстиции Райво Аэг. «Самое серьезное изменение, которое принес нам принятый сегодня закон – именно переосмысление понятия собраний юридического лица. Участие в собрании посредством электронной связи приравнено к физическому участию», – пояснил он.

Возможность пользоваться электронными решениями распространяется на все юридические лица, хотя ее реализация, разумеется, зависит от желания и возможностей конкретной организации. При этом важно, чтобы на электронных собраниях полностью соблюдался регламент проведения, и чтобы участники, акционеры и члены организаций могли и в случае виртуального собрания осуществить свои права.

Предварительное голосование в случае товариществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ теперь разрешено в свободной форме, то есть организация может самостоятельно решить на уровне устава, какие способы голосования до собрания будут допустимы. Единственным условием является письменно воспроизводимая форма, позволяющая при необходимости доказать, кто за что голосовал.

Советы акционерных обществ и целевых учреждений получают дополнительную возможность – право принимать решения в письменной форме, без проведения собрания. Согласно закону, коммерческие кооперативы также получают право принимать решения без созыва собрания и не должны больше предусматривать такую возможность в своем уставе.

Некоммерческие общества теперь смогут принимать решения без созыва собрания, на основании преимущества голосов. Ранее требовалось согласие всех членов совета, что делало дистанционное принятие решения практически невозможным. В дополнение к этому упразднена обязанность некоммерческих обществ и квартирных товариществ отправлять держателю регистра списки участников собрания на бумажном носителе, с физическими подписями, что раньше приходилось делать даже в том случае, когда заявление о внесении записи можно было подать в электронной форме.

Для квартирных товариществ уточнены условия принятия решения без созыва собрания. Узаконен минимальный срок (семь дней), в течение которого собственники квартир должны представить свои позиции. При этом теперь для принятия решения не нужно более половины всех голосов – вместо этого следует исходить из указанного в законе или уставе кворума, необходимого для принятия решения собранием. Те же условия вступают в силу для некоммерческих обществ.

Поскольку обусловленные чрезвычайным положением ограничения не позволяли в последнее время проводить собрания, а реализация созданных законом возможностей требует времени, срок полномочий членов правления некоммерческих обществ и квартирных товариществ, а также срок сдачи годовых отчетов о хозяйственной деятельности всех юридических лиц в этом году продлевается до 31 октября.

Кроме того, некоммерческие общества и квартирные товарищества, устав которых требует для принятия решения без созыва собрания согласия всех их членов, могут временно отклониться от этих положений и до 31 октября исходить из требований к голосованию, предусмотренных законом.

Для упрощения и ускорения привлечения капитала в столь сложной экономической ситуации, наряду с изменениями в правилах проведения собраний, вводятся в действие положения об отмене требования нотариального обязательственного договора в случае отчуждения пая в товариществе с ограниченной ответственностью.