Хакеры получили доступ к данным девяти миллионов клиентов EasyJet, включая номера некоторых кредитных карт

В EasyJet уточнили, что в результате "изощренной атаки" хакеры получили доступ к адресам электронной почты и деталям перелетов примерно 9 млн авиапассажиров, а также похитили данные 2208 кредитных карт. Когда именно произошла утечка данных в компании не сообщили, уточнив, что специалисты EasyJet сотрудничают с управлением комиссара по информации Великобритании (ICO) и Национальным центром кибербезопасности в рамках расследования инцидента, пишет Newsru.com.

В компании также заявили, что уже связались с пассажирами, информация о кредитных картах которых оказалась у хакеров. Со всеми остальными жертвами утечки EasyJet свяжется в ближайшее время. При этом пока у компании нет доказательств того, что хакеры воспользовались полученной информацией, пишет TJ.

Гендиректор EasyJet Йохан Лундгрен принес извинения клиентам в связи с утечкой данных и признал, что эпидемия коронавируса могла стать своего рода стимулом для хакеров.

EasyJet полностью приостановила обычные полеты из-за пандемии Covid-19 в марте - компания выполняет только рейсы, связанные с возвращением людей, застрявших в чужих странах из-за карантина. О сроках возобновления деятельности EasyJet неизвестно, хотя на сайте компании сейчас можно бронировать билеты с 29 мая.