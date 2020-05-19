Один из крупнейших отелей Таллинна с 1 июля уволит треть персонала

Исполнительный директор отеля Viru Клаус Эк называет причиной увольнений сегодняшнюю исключительную экономическую ситуацию.

"Из-за эпидемии коронавируса продажи отеля с середины марта были на 99% ниже обычных", - подтвердил Эк.

Он добавляет, что эстонское государство действовало быстро и оказало поддержку Viru Hotel в выплате заработной платы в апреле и мае, что явилось важной помощью в улучшении финансового положения компании. К сожалению, государственная финансовая поддержка гостиниц не покрывает арендную плату и другие фиксированные расходы. Микро- и малые предприятия могут подать заявку на поддержку туризма от Фонда развития предпринимательства, чего не могут средние и крупные компании, в том числе оперирующая отелем Viru Sokotel.

«По текущим прогнозам, в краткосрочной и среднесрочной перспективе путешествия не восстановятся. Но в долгосрочной перспективе мы активно ведем переговоры о расширении нашей сети отелей в Эстонии», - объясняет Эк.

Хотя ограничения на путешествия из Финляндии, вероятно, полностью будут сняты с середины июня, Viru Hotel прогнозирует снижение оборота продаж на 40-60% к концу этого года. Это также означает, что в этом году отель понесет убытки в несколько миллионов евро.

«К сожалению, нам приходится принимать болезненные решения, которые влияют на наших сотрудников. Мы консультируемся с профсоюзами по поводу коллективных увольнений, и с 1 июля 2020 года мы должны уволить около трети наших работников. Это очень сложное решение для компании, но еще более тяжелый удар для конкретных попадающих под сокращение работников. Я и вся администрация отеля очень сожалеем, что мы должны принять такое решение, но другого выхода нет. Мы полностью понимаем, что сокращение является очень трудным решением как с экономической, так и с психологической точки зрения», - говорит Эк.