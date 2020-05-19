В России от COVID-19 погибло рекордное число медиков

Журналисты "Медиазоны" взяли за основу "Список памяти" - созданный российскими врачами мемориальный проект с именами коллег, погибших от коронавируса. По состоянию на 19 мая в нем содержится 241 имя. Руководствуясь списком, журналисты искали подтверждения смертей от последствий заражения коронавирусом в других источниках и смогли подтвердить гибель 186 врачей, передает Deutsche Welle.

186 врачей - это 7 процентов от всех погибших от COVID-19 в России по официальным данным, число которых составляет 2722 человека. При этом официальные показатели смерти от COVID-19 в России - самый низкие среди первой десятки стран с наибольшим количеством выявленных случаев. Многие западные издания, в частности The New York Times, сомневаются в том, что официальная статистика погибших в России отражает реальную картину.