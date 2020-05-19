Финансовая комиссия: в расследовании случая с Danske можно поставить точку

Председатель финансовой комиссии Айвар Кокк сказал, что за деятельностью пенсионных фондов необходимо следить и обеспечивать их продуманное функционирование.

«Согласно представленной Финансовой инспекцией информации, они провели контроль AS Pensionikeskus, управляющего регистром. Проверка была завершена в первом квартале прошлого года. В рамках проверки были выявлены недочеты в правилах внутреннего распорядка, организационном управлении, в обеспечении бесперебойности работы, а также в регламенте по информационной безопасности», – отметил Кокк. Он пояснил, что на сегодняшний день AS Pensionikeskus устранил указанные недочеты и привел правила внутреннего распорядка и процессы в соответствие с рекомендациями Финансовой инспекции.

«Также важно, что наши банки имели сильные финансовые показатели на момент начала связанного с коронавирусом кризиса», – сказал Кокк. Он отметил, что качество займов и прибыльность банков – хорошие. Банки также имеют высокую степень капитализации и эффективную с точки зрения расходов бизнес-модель. «При необходимости все это позволяет снизить кредитный ущерб и сохранить кредитоспособность. Степень капитализации и ликвидность банков выше, чем до предыдущего кризиса, но возможные убытки и другие проблемы могут повлиять на возможности банков и их желание кредитовать экономику», – добавил Кокк.

Член финансовой комиссии Андрес Сутт положительно отозвался о деятельности Финансовой инспекции в сфере борьбы с отмыванием денег. «Европейская служба банковского надзора завершила свое расследование и сообщила, что Финансовая инспекция корректно выполняла свои обязанности. Таким образом, в расследовании случая с Danske можно поставить точку. Международный валютный фонд также положительно отозвался о возможностях Финансовой инспекции применять принципы ориентированного на риски подхода при осуществлении надзора в сфере борьбы с отмыванием денег. Важно и в дальнейшем сохранить положительный имидж финансовой системы Эстонии», – сказал Сутт.

Банки Эстонии заняли сильные позиции перед началом кризиса. Их буферы капитала – достаточны. «Благодаря сильной капитализации во время кризиса банки могут предложить клиентам крайне необходимые платежные отпуска. Это также вселяет уверенность в то, что в период восстановления экономики банки смогут финансировать инвестиции», – подчеркнул Сутт.

На видеозаседании комиссии разъяснения представил председатель правления Финансовой инспекции Килвар Кесслер.