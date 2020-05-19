Эстонское экономическое чудо стоимостью в миллиарды может быть вскоре продано

Cделки начали активизироваться как раз перед пандемией коронавируса. В январе компания кредитных и дебетовых карт Visa объявила, что заплатит 5,3 миллиарда долларов за базирующуюся в Сан-Франциско технологическую платформу Plaid, которая подключает приложения к банковским счетам. В феврале софтверная компания Intuit объявила, что заплатит за кредитную фирму Credit Carma 7,1 млрд долларов.

Пандемия и вызванные ею перебои в бизнесе ускорят транзакции в следующем году, пишет журнал Forbes.

Финансово-технологическая компания Galileo, базирующаяся в Солт-Лейк-Сити, предоставляет платежные услуги приложению для торговли Robinhood, платформе TransferWise и цифровому банку Chime. Несмотря на то, что в октябре прошлого года предприятие привлекло 77 миллионов долларов, что повысило стоимость Galileo до 1 миллиарда, уже в апреле компания была продана за 1,2 миллиарда долларов компании SoFi, которая оказывает финансовые услуги студентам. Переговоры, как сообщается, начались в первую неделю марта, когда в Америке были официально зарегистрированы первые коронавирусные инфекции. Генеральный директор Galileo Клэй Уилкс заработал 700 миллионов долларов на этой сделке.

Деловой журнал пишет, что сделка SoFi - Galileo cтала первой крупной сделкой по поглощению, которая была завершена виртуально. Но отнюдь не последней.

Падших ангелов будет больше

«В ближайшие 3-12 месяцев мы увидим целый ряд падших ангелов, которые не смогут собрать капитал и поднимут руки», - сказал Стив Маклафлин, основатель и генеральный директор инвестиционного банка FT Partners. По его словам, крупные компании, такие как PayPal, Mastercard и Visa, уязвимы для атак, поскольку все они находятся в жесткой конкуренции друг с другом.

Основатель крупного американского банка Capital One и партнер венчурной компании QED Найджел Норрис заявил, что банки должны воспользоваться возможностью и использовать стартапы с инновационными технологиями с их значительной клиентской базой.

«Если и есть подходящее время для слияния или поглощения, так это сейчас, - сказал Моррис. - Хороший кризис никогда не должен пропадать зря».

Forbes поговорил со многими венчурными капиталистами, банкирами, предпринимателями, консультантами и профессорами о будущем финансовых технологических компаний в следующем году. По итогам обсуждений в журнале был составлен список из 12 возможных объектов поглощения. Один из участников списка - наш эстонский TransferWise.

Занимающаяся переводом валюты компания TransferWise, по данным журнала, построила внушительный бизнес стоимостью 3,5 миллиарда долларов. Главный стратег консалтинговой компании Levvel по налогообложению и технологиям Скотт Харки считает, что поглотить TransferWise могут PayPal, Visa или какая-нибудь другая крупная технологическая компания.

«Очевидно, что Covid-19 оказал негативное влияние на бизнес TransferWise, что может снизить стоимость компании и ослабить ее позиции до такой степени, что компания станет привлекательным для поглощения объектом», - сказал Харки.

По прогнозам Всемирного банка, денежные переводы в страны со средним и низким уровнем дохода из-за пандемии коронавируса сократятся в этом году примерно на 20 процентов, до 445 миллиардов долларов. В прошлом году объем вырос до рекордных 554 миллиардов.

Глава австралийского подразделения TransferWise Тим Кэмерон сказал порталу финансовых услуг Mozo, что людям по-прежнему нужна возможность отправлять деньги за границу, чтобы помочь своим близким оплачивать счета или платежи по кредиту. Кэмерон подтвердил, что, несмотря на коронавирус, бизнес TransferWise идет хорошо.

В мае прошлого года нынешние владельцы TransferWise продали акции за 292 млн долларов по такой хорошей цене, что стоимость компании удвоилась до 3,5 млрд долларов (3,13 млрд евро). По подсчетам портала новостей стартапов Sifted,доля соучредителей компании Таавет Хинрикус и Кристо Кяэрманн, которые продали «менее 20 процентов своих акций», оценивается теперь в 1,3 миллиарда долларов.