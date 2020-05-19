Tallink включит в расписание дополнительные рейсы на линии Таллинн-Хельсинки

Об этом BNS сообщила пресс-служба предприятия, отметив, что Tallink включит в график дополнительные рейсы пассажирского судна Star, поскольку спрос на услугу высокий и предприятие хочет обеспечить пассажирам безопасную социальную дистанцию на всех своих рейсах.

Судно Star будет выполнять дополнительные рейсы по понедельникам и воскресеньям. С 24 мая судно Star в понедельник будет выходить в 13.30 из Хельсинки и в 16.30 из Таллинна. По четвергам судно в 19.30 будет выходить из Хельсинки.

По пятницам Star будет выходить из Таллинна в 10.30 и в 16.30 — и из Хельсинки в 13.30 и в 19.30. По воскресеньям Star будет выходить из Таллинна в 16.30 и в 22.30 — и из Хельсинки в 19.30. По вторникам, средам и субботам рейсов не будет.

Второе судно Tallink Grupр, паром Megastar продолжит работу на линии по обычному расписанию.

Предприятие напомнило пассажирам, что сейчас между Эстонией и Финляндией разрешено путешествовать только с целью работы, либо по безотлагательным причинам. Туристические поездки между Эстонией и Финляндией пока приостановлены.