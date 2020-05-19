iPhone ФОТО: Ieva Leiniša

Генеральный прокурор США Уильям Барр 18 мая заявил, что корпорация Apple содействует авторитарным режимам России и Китая, при этом не желая помогать американским правоохранителям в поимке преступников. Что все это значит для пользователей iPhone? Объясняет Русская служба Би-би-си.

"Apple сотрудничала как с Коммунистической партией Китая, так и с российским режимом, размещая центры обработки данных и обеспечивая массовую слежку со стороны этих правительств", - заявил Барр, отчитываясь о результатах расследования стрельбы на военно-морской базе во Флориде.

"Сообщалось, что Apple отключила функции и приложения на iPhone, используемые сторонниками демократии, тем самым способствуя цензуре и угнетению. Если технологические компании, такие как Apple, готовы выполнить требования авторитарных режимов, у них, безусловно, нет оправдания неспособности сотрудничать с нациями верховенства закона, которые уважают гражданские свободы и право на неприкосновенность частной жизни и имеют судебные гарантии", - отметил Барр.

Как развивался конфликт

Apple уже много лет отказывается предоставлять властям США бэкдор (лазейку) для взлома айфонов.

Так, для взлома iPhone 5S одного из исполнителей теракта в Сан-Бернардино Сайеда Фарука американские власти в 2015-2016 годы пытались засудить Apple (неудачно), а затем заплатили около миллиона долларов неизвестному подрядчику (с положительным исходом). Агентство национальной безопасности США призналось, что не смогло взломать смартфон террориста самостоятельно.

Повод для текущего спора властей с Apple появился после того, как в декабре 2019 года студент Мохаммед Саид Альшамрани убил трех и ранил восемь человек на военно-морском аэродроме Пенсакола во Флориде. Власти США считают, что Альшамрани, убитый на месте происшествия, был связан с "Аль-Каидой" - запрещенной в России и других странах террористической организацией.

В январе ФБР попросило Apple разблокировать принадлежавшие Альшамрани iPhone 5 и 7. Корпорация заявила, что помогала расследованию "всеми возможными способами, за исключением создания бэкдора для iPhone". В то же время, как выяснил Forbes, с помощью устройства GrayKey американской компании Grayshift ФБР способно без помощи Apple взламывать iPhone даже 11-й версии.

Тем не менее американские власти продолжают добиваться у корпорации создания бэкдора для быстрого доступа к устройствам.

Позиция России

"Подобные высказывания вызывают только снисходительную улыбку", - прокомментировал выступление Барра спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.

"Масштаб антироссийских обвинений достиг в США очередной фазы, а именно: бей своих, чтобы чужие боялись. Это плохо их характеризует", - добавил Крутских (цитата по РИА Новости).

В январе 2019 года Роскомнадзор заявил, что Apple локализовала данные о своих сотрудниках и покупателях из России на территории страны. ООО "Эппл Рус", отвечающее за интернет-магазин и розничную торговлю техникой Apple в России, пополнило официальный реестр операторов персональных данных, при этом в графе "сведения о местонахождении баз данных" там указано "Россия".

В том же реестре говорится, что в отношении компании "определена политика обработки личной информации" и назначен ответственный за организацию этого процесса.

Аналогичные действия Apple предприняла в Китае, перенеся данные пользователей iCloud в китайские дата-центры по требованию местного законодательства.

Стоит ли опасаться пользователям iPhone?

"Как следует из информации, размещенной в реестре операторов персональных данных на сайте Роскомнадзора, российское юридическое лицо Apple собирает и обрабатывает персональные данные сотрудников, контрагентов, покупателей российского сегмента Apple. Так что все эти данные вполне теперь могут быть запрошены российскими органами", - отмечает адвокат, глава правозащитной "Команды 29" Иван Павлов.

"После того как Apple зарегистрировала в России организацию и включила ее в реестр, на нее распространяются все те же риски, которые несут российские организации, - продолжает Павлов. - А именно: атаки со стороны правоохранительных органов, мягкие атаки в виде запросов на получение информации, и жесткие - с обыском, выемкой соответствующих серверов".

Согласно российскому кодексу об административных правонарушениях, штрафы за непредоставление информации контролирующим органам - до 5 тысяч рублей, следователям и прокурорам - до 100 тысяч рублей, возможно даже административное приостановление деятельности организации сроком до двух месяцев.

"Но за мягкими атаками вполне могут последовать более жесткие с изъятием серверов и последующим получением доступа к информации", - добавляет Павлов.

Позиция Apple

В ответ на критику американских властей Apple распространила заявление:

"Клиенты рассчитывают, что Apple обеспечит безопасность своей информации, и один из способов, которыми мы это делаем, - использование надежного шифрования на наших устройствах и серверах. Мы продаем один и тот же iPhone везде, мы не храним пароли клиентов и не можем разблокировать устройства, защищенные паролем. В центрах обработки данных мы внедряем надежные средства защиты аппаратного и программного обеспечения, чтобы обеспечить безопасность информации и обеспечить отсутствие бэкдоров в наших системах. Все эти методы в равной степени применимы к нашей деятельности в каждой стране мира".

Каждые полгода Apple публикует отчеты прозрачности с данными о запросах правоохранительных органов разных стран.