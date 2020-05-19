По числу подтвержденных случаев коронавируса Эстония обходит своих Балтийских соседей

В странах Балтии к вечеру вторника выявлено в общей сложности 4375 случаев заражения новым коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.
Эстония: подтвержден 1791 случай, проверено 71 440 проб, умерло 64 человека.
Литва: подтверждено 1562 случая, проверено 237 600 проб, умерло 60 человек.
Латвия: подтверждено 1022 случая, проверено 90 968 проб, умер 21 человек.
В Литве из-за технических неполадок новая информация о результатах проверок за минувшие сутки обнародована лишь ближе к вечеру, а не утром, как обычно. Советник министра здравоохранения Литвы Лина Бушинскайте информировала BNS, что технические неполадки возникли после обновления информационной системы.