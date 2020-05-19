Вт, 19.05.2020
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  • По числу подтвержденных случаев коронавируса Эстония обходит своих Балтийских соседей

По числу подтвержденных случаев коронавируса Эстония обходит своих Балтийских соседей

Pärnu maakonnas on tehtud 4514 koroonaviiruse testi ja nakatunuid on tuvastatud 133.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

В странах Балтии к вечеру вторника выявлено в общей сложности 4375 случаев заражения новым коронавирусом,  показывают данные, полученные BNS из официальных источников.

Эстония: подтвержден 1791 случай, проверено 71 440 проб, умерло 64 человека.

Литва: подтверждено 1562 случая, проверено 237 600 проб, умерло 60 человек.

Латвия: подтверждено 1022 случая, проверено 90 968 проб, умер 21 человек.

В Литве из-за технических неполадок новая информация о результатах проверок за минувшие сутки обнародована лишь ближе к вечеру, а не утром, как обычно. Советник министра здравоохранения Литвы Лина Бушинскайте информировала BNS, что технические неполадки возникли после обновления информационной системы.

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