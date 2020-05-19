По числу подтвержденных случаев коронавируса Эстония обходит своих Балтийских соседей

В Литве из-за технических неполадок новая информация о результатах проверок за минувшие сутки обнародована лишь ближе к вечеру, а не утром, как обычно. Советник министра здравоохранения Литвы Лина Бушинскайте информировала BNS, что технические неполадки возникли после обновления информационной системы.