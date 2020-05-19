Первые плоды революции в мореходстве: два торговых судна перешли под эстонский флаг

Председатель комиссии по экономике Свен Сестер отметил, что хотя принятый в феврале закон вступит в силу только в июле, благодаря изменениям в законе, первые два торговых судна уже перешли под эстонский флаг. «Это очень хороший знак. Это подтверждает, что мы движемся в верном направлении. И эти два судна – только начало, поскольку по последней информации 16 судоходных компаний интересовались возможностью смены государства флага судна. Также Департамент водных путей получил конкретный запрос от одного берегового предприятия. И это все в ситуации, где никаких кампаний о преимуществах перевода торговых судов под эстонский флаг проведено не было», – сказал Сестер.

Он отметил, что несмотря на закон, вступающий в силу в июле, в ближайшее время необходимо решить ряд других вопросов. «Например, препятствия создает трудовое право. У судна, ходящего под флагом Эстонии, ограниченное количество срочных трудовых договоров о работе в море. По сравнению с другими государствами-членами ЕС количество разрешенных рабочих часов у нас меньше».

Член комиссии по экономике Аннели Аккерманн также отметила, что одобренный в феврале закон – это всего лишь первый шаг в поддержку развития эстонского судоходства. «Нам предстоит основательная работа в определении морской экономики и создании статистики. Мы должны собрать больше качественных данных для того, чтобы сделать регулирование морской экономики Эстонии более конкурентоспособным. Для перевода торговых судов под эстонский флаг необходимо провести информационные и рекламные кампании. Для этого будет создана площадка для обслуживания клиентов, на которой будет собрана вся информация о делопроизводстве в сфере мореходства, а также инструкции и пояснения», – сказала Аккерманн.

Принятый в феврале этого года правительством Закон о внесении изменений в Закон о внесении изменений в Закон о праве плавания судов под государственным флагом и судовых реестрах и в Закон о подоходном налоге и, в связи с этим, в другие законы и в другие законы (100 SE) вступит в силу 1 июля 2020 г.

Согласно прогнозам, к 2025 году поправки позволят привлечь под эстонский флаг сотни крупных морских судов.