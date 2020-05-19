Фининспекция предупреждает о действующей без лицензии компании Gozala Services

Инспекция проинформировала общественность о том, что компания Gozala Services OÜ не имеет лицензии на деятельность по предоставлению платежных услуг в Эстонии и, следовательно, компания не имеет права оказывать платежные услуги в Эстонии.

Компания предоставляет платежные услуги зарегистрированному на Сент-Винсенте и Гренадинах предприятию Gozala Enterprise LTD, у которого нет права предоставлять инвестиционные услуги в Эстонии.