Тяжело ранившая своего мужа из огнестрельного оружия женщина арестована: пострадавший в тяжелом состоянии

Вечером в понедельник, 18 мая, полиция получила сообщение о стрельбе в частном доме в волости Куусалу. В 18:40 медики обнаружили в доме 46-летнего мужчину, которого доставили в больницу в очень тяжелом состоянии. В том же доме находилась 44-летняя женщина, супруга пострадавшего, в состоянии алкогольного опьянения. Ее полицейские задержали в качестве подозреваемой.

В течение вторника сотрудники уголовной полиции совершили различные процессуальные действия в связи с инцидентом и обнаружили в том же доме боеприпасы и огнестрельное оружие.

Пострадавшим является известный в Эстонии инструктор по стрельбе Мартин Баховски. Его брат, журналист Эркки Баховски, подтвердил, что Мартин в настоящее время находится в очень тяжелом состоянии в больнице.

По просьбе старшего прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Катрин Паэсоо суд санкционировал арест на два месяца 44-летней Лийны, подозревающейся в попытке убийства своего мужа.