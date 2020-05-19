Тяжело ранившая своего мужа из огнестрельного оружия женщина арестована: пострадавший в тяжелом состоянии
Харьюский уездный суд в среду, 20 мая дал санкцию на арест женщины, которая в понедельник вечером дома в волости Куусалу выстрелила в своего мужа. Он получил тяжелое пулевое ранение.
Вечером в понедельник, 18 мая, полиция получила сообщение о стрельбе в частном доме в волости Куусалу. В 18:40 медики обнаружили в доме 46-летнего мужчину, которого доставили в больницу в очень тяжелом состоянии. В том же доме находилась 44-летняя женщина, супруга пострадавшего, в состоянии алкогольного опьянения. Ее полицейские задержали в качестве подозреваемой.
В течение вторника сотрудники уголовной полиции совершили различные процессуальные действия в связи с инцидентом и обнаружили в том же доме боеприпасы и огнестрельное оружие.
Пострадавшим является известный в Эстонии инструктор по стрельбе Мартин Баховски. Его брат, журналист Эркки Баховски, подтвердил, что Мартин в настоящее время находится в очень тяжелом состоянии в больнице.
По просьбе старшего прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Катрин Паэсоо суд санкционировал арест на два месяца 44-летней Лийны, подозревающейся в попытке убийства своего мужа.
«Человек, который употребляет алкоголь и владеет оружием, может быть непредсказуемым и опасным. По этой причине я сочла необходимым обратиться к суду за разрешением на арест подозреваемой. Суд, оценив собранные доказательства, счел это оправданным и женщину арестовали на время предварительного следствия», - сказала Паэсоо BNS.