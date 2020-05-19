Вирусолог: опыт стран, снявших ограничения раньше Эстонии, обнадеживает

Празднование Дня матери и открытие торговых центров не привели в Эстонии к росту случаев заражения коронавирусом, а вдобавок к этому обнадеживает опыт стран, которые открылись раньше, чем Эстония, где роста числа инфицированных, которого так все опасаются, не наблюдается, сказала порталу ERR вирусолог Ирья Лутсар.
Руководитель научного совета при правительстве по COVID-19 профессор вирусологии Ирья Лутсар, признает, что ситуация в Эстонии спокойная, несмотря на то, что возобновилось морское сообщение с Финляндией, открылись граница с Латвией и торговые центры; люди также постепенно возвращаются на работу в свои офисы.
"Несомненно, может так случиться, что заболеваемость начнет расти, но если она вырастет не сильно, это одно дело - очень важно знать о каждом новом заболевшем и отслеживать его контакты, чтобы болезнь не распространялась", - сказала Лутсар, напомнив, что, к примеру, был выявлен инфицированный, прибывший на пароме из Финляндии: он сейчас находится на карантине.
Несмотря на спокойную ситуацию, правительство решило не распускать созванный во время чрезвычайного положения научный совет, потому что надо подготовиться к возможной осенней вспышке, отметила Лутсар, добавив при этом, что ситуация в Швеции и Британии по-прежнему вызывает беспокойство.
Несмотря на обнадеживающий опыт других стран, Эстония придерживается тактики постепенного раскрытия общества: между послаблениями отводится две недели для наблюдения за тем, как та или иная мера влияет на распространение вируса, и хотя для многих состалось непонятным, почему в то время, когда открыты спортивные клубы, где незнакомые друг с другом люди рядом потеют и тяжело дышат, по-прежнему запрещается ходить в кино, театр и концертный зал, где люди также могут безопасно сидеть, Лутсар считает, что нужно было сделать выбор, расставив приоритеты.