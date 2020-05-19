Вирусолог: опыт стран, снявших ограничения раньше Эстонии, обнадеживает

Руководитель научного совета при правительстве по COVID-19 профессор вирусологии Ирья Лутсар, признает, что ситуация в Эстонии спокойная, несмотря на то, что возобновилось морское сообщение с Финляндией, открылись граница с Латвией и торговые центры; люди также постепенно возвращаются на работу в свои офисы.

"Несомненно, может так случиться, что заболеваемость начнет расти, но если она вырастет не сильно, это одно дело - очень важно знать о каждом новом заболевшем и отслеживать его контакты, чтобы болезнь не распространялась", - сказала Лутсар, напомнив, что, к примеру, был выявлен инфицированный, прибывший на пароме из Финляндии: он сейчас находится на карантине.

Несмотря на спокойную ситуацию, правительство решило не распускать созванный во время чрезвычайного положения научный совет, потому что надо подготовиться к возможной осенней вспышке, отметила Лутсар, добавив при этом, что ситуация в Швеции и Британии по-прежнему вызывает беспокойство.