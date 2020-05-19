Видео ⟩ Глава спа-отеля: после абсолютного нуля радует даже оборот в пару тысяч евро

По словам Яана Ратника, члена правления Tervis Spaa Grupp, текущая ситуация финансово полезна, но в долгосрочной перспективе она не будет работать.

«Нашая основная сфера деятельности все же - управление банями, водным центром и гостиницей, - отметил он. - Но оборот за понедельник в несколько тысяч евро после длительного нулевого периода очень радует».

Подготовка к частичному открытию в понедельник включала в себя обширную уборку, вентиляцию и отопление. «Подогрев воды в бассейне начался уже в четверг на прошлой неделе, чтобы принять первых клиентов в понедельник», - отметил менеджер.

По словам Ратника, первый день прошел хорошо. «Уже в половине восьмого за дверью спортивного клуба стояла очередь, и стало ясно, что люди изголодались по тренировкам», - улыбнулся он. Ратник не знает точного количества посетителей тренировок и бассейна, но ориентировочно оно составляет от 300 до 400 человек.

Член правления Tervis Spaa надеется, что летом прекрасная погода привлечет людей в Пярну, и отели заполнятся. «Но ясно, что это будет чрезвычайно трудный год», - сказал Ратник, уточнив, что основным источником дохода по-прежнему являются иностранные туристы, и никто точно не знает, когда будут открыты границы.