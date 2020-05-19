Вт, 19.05.2020
Если руководитель выполняет эти задачи, надо держать обещание и выплатить ему премию. Без разницы, что наступил кризис. Кайдо Падар
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Доклад о последствиях пандемии: мировую экономику может ждать длительная рецессия

Soomes väheneb ettevõtete pankrotistumine.

ФОТО: Caro / Westermann/Caro / Westermann

Всемирный экономический форум (WEF) обеспокоен вероятностью длительной рецессии глобальной экономики из-за пандемии коронавируса нового типа.

WEF подготовил доклад о последствиях пандемии на мировую экономику: две трети из почти 350 участников опроса поставили долговременное сокращение мировой экономики на вершину списка опасений на ближайшие 18 месяцев.

Половина респондентов ожидала банкротств и консолидации отраслей, неспособности отраслей восстановиться и высокого уровня безработицы, особенно среди молодежи.

Еще одним поводом для беспокойства является ослабление финансового положения экономических держав, а также невозможностью полного восстановления промышленного потенциала ряда стран. Авторы доклада выражают опасения в связи с повсеместным ростом темпов инфляции.

Риск-менеджеры полагают, что кризис пандемии оказал разрушительное воздействие на жизнь людей и их средства к существованию. В докладе говорится, что существует риск отказа от экологических целей в результате пандемии.

Кризис пандемии вызвал экономический кризис с далеко идущими последствиями и выявил недостатки прошлого, отметила  управляющий директор WEF Саадия Захиди.

«У нас есть уникальная возможность использовать этот кризис для того, чтобы сделать все по-другому и построить лучшую экономику», - считает она.

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