Доклад о последствиях пандемии: мировую экономику может ждать длительная рецессия

WEF подготовил доклад о последствиях пандемии на мировую экономику: две трети из почти 350 участников опроса поставили долговременное сокращение мировой экономики на вершину списка опасений на ближайшие 18 месяцев.

Половина респондентов ожидала банкротств и консолидации отраслей, неспособности отраслей восстановиться и высокого уровня безработицы, особенно среди молодежи.

Еще одним поводом для беспокойства является ослабление финансового положения экономических держав, а также невозможностью полного восстановления промышленного потенциала ряда стран. Авторы доклада выражают опасения в связи с повсеместным ростом темпов инфляции.

Риск-менеджеры полагают, что кризис пандемии оказал разрушительное воздействие на жизнь людей и их средства к существованию. В докладе говорится, что существует риск отказа от экологических целей в результате пандемии.

Кризис пандемии вызвал экономический кризис с далеко идущими последствиями и выявил недостатки прошлого, отметила управляющий директор WEF Саадия Захиди.