ВОЗ высказалась за всеобщий доступ к средствам от коронавируса

Участники ассамблеи в качестве «одного из глобальных приоритетов» назвали обеспечение «всеобщего, своевременного и равноправного доступа ко всем необходимым для борьбы с пандемией COVID-19 качественным, безопасным, эффективным и доступным по цене основным медицинским технологиям и продукции», сообщает ТАСС. Соавторами резолюции стали около 100 стран, в том числе Россия, Белоруссия, Китай, страны Евросоюза, некоторые африканские и латиноамериканские страны.

Ассамблея также признала «ключевую руководящую роль ВОЗ и фундаментальную роль системы ООН в деле активизации и координации всеобъемлющих глобальных мер реагирования на пандемию COVID-19».

Участники сессии обратились к мировому сообществу с призывом активизировать сотрудничество на всех уровнях, чтобы смягчить последствия пандемии.