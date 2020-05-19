ВОЗ высказалась за всеобщий доступ к средствам от коронавируса

Население планеты должно иметь «всеобщий, равноправный и своевременный доступ» к качественным и доступным по цене средствам от коронавируса COVID-19. Об этом сказано в резолюции, принятой на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения — ежегодном форуме Всемирной организации здравоохранения.
Участники ассамблеи в качестве «одного из глобальных приоритетов» назвали обеспечение «всеобщего, своевременного и равноправного доступа ко всем необходимым для борьбы с пандемией COVID-19 качественным, безопасным, эффективным и доступным по цене основным медицинским технологиям и продукции», сообщает ТАСС. Соавторами резолюции стали около 100 стран, в том числе Россия, Белоруссия, Китай, страны Евросоюза, некоторые африканские и латиноамериканские страны.
Ассамблея также признала «ключевую руководящую роль ВОЗ и фундаментальную роль системы ООН в деле активизации и координации всеобъемлющих глобальных мер реагирования на пандемию COVID-19».
Участники сессии обратились к мировому сообществу с призывом активизировать сотрудничество на всех уровнях, чтобы смягчить последствия пандемии.
С начала пандемии COVID-19 в мире заразились более 4,8 млн человек, умерли 318 тысяч.