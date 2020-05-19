В Индии и Бангладеш эвакуируют миллионы жителей из-за надвигающегося суперциклона

Накануне скорость ветра вблизи его центра составляла 230-240 км/ч, 19 мая она немного снизилась - до 225-235 км/ч, порывы достигают 255 км/ч. По прогнозам, он выйдет на сушу во второй половине дня 20 мая. Скорость ветра при этом уменьшится до 155-165 км/ч, порывы - до 185 км/ч-

"Ампан" представляет серьезную угрозу для населенных пунктов на северном побережье Бенгальского залива. Индия и Бангладеш приступили к эвакуации более 2 млн человек, чьи дома находятся в потенциально опасных районах. Местные метеорологические службы предупреждают, что этот циклон может стать самым мощным для региона с 2007 года, когда циклон "Сидр" унес жизни более 3 тысяч человек.

Ситуация в обеих странах осложняется ограничивающими передвижение населения мерами, введенными ранее властями в рамках борьбы против COVID-19. Эвакуированных жителей размещают в убежищах, однако из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа их просят надевать медицинские маски, а также перчатки.

В индийском штате Одиша уже начались сильные дожди, в Западной Бенгалии ливни ожидаются, начиная со второй половины 19 мая. Из-за сильного ветра власти предупреждают население об угрозе серьезного ущерба зданиям (полном разрушении соломенных домов), падении деревьев и проблемах с электроснабжением, нарушении автомобильного и железнодорожного сообщения, уничтожении урожая на сельскохозяйственных землях. К настоящему времени уже эвакуировано 50 тысяч жителей, передает телеканал NDTV.