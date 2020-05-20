В Нидерландах c 1 июня откроются бары, рестораны и кинотеатры

Заведения смогут принимать не более 30 посетителей единовременно при условии соблюдения дистанции. На уличных верандах и террасах людей обяжут сидеть исключительно за столиками.

Также с 1 июня, как ожидается, возобновят работу кинотеатры, театры и концертные залы. Там также ограничат максимальное число зрителей - до 30 человек в помещении. В музеях число посетителей будут определять в зависимости от площади того или иного помещения.

По словам премьера Нидерландов Марка Рютте, страна вступает в следующую стадию снятия ограничений, которая определяется как "умная изоляция". В это время людей призывают сохранять дистанцию и, по возможности, изоляцию, а также продолжать работать из дома, передает "Интерфакс".

На этой неделе ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, ослабляют и в Дании. Там возобновили работу кафе, пабы и рестораны. Однако владельцам заведений разрешили размещать посетителей на расстоянии минимум в один метр друг от друга.

Также между столиками должно быть такое же расстояние или какая-то защита, например пластиковый экран. Наконец, владельцы заведений должны обеспечить посетителям возможность помыть руки.

Теперь в Дании не обязательно носить маски, а жителям страны разрешили собираться группами до 10 человек. Ранее в стране открыли детские сады и начальные школы, начали работать салоны красоты и другие предприятия среднего и малого бизнеса.