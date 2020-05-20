Сеэдер: Госконтроль справится с надзором за финансированием партий лучше комиссии

Об этом он заявил, комментируя решение партнеров по коалиции ликвидировать Комиссию по надзору за финансированием партий и передать ее функции Государственному контролю.

"Госконтроль очень компетентен и, безусловно, более пригоден для этих задач, чем комиссия", - сказал Сеэдер.