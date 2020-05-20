Сеэдер: Госконтроль справится с надзором за финансированием партий лучше комиссии

Председатель партии "Отечество" Хелир-Валдор Сеэдер полагает, что Государственный контроль отлично справится с надзором за финансированием политических сил, пишет Rus.ERR.
Об этом он заявил, комментируя решение партнеров по коалиции ликвидировать Комиссию по надзору за финансированием партий и передать ее функции Государственному контролю.
"Госконтроль очень компетентен и, безусловно, более пригоден для этих задач, чем комиссия", - сказал Сеэдер.
"Помимо этого удастся избежать дублирующей деятельности по определенным направлениям, что в стране обязательно надо сделать, концентрируя надзорные функции в руках Госконтроля, который уже осуществляет надзор за всеми остальными госучреждениями, фондами и местными самоуправлениями. Наша цель - не ликвидировать что-то, а сделать лучше", - заключил Хелир-Валдор Сеэдер.