Коалиция решила не исправлять, а разрушить

Хотя Госконтроль не сомневается, что хорошо справился бы с работой комиссии, Хольм советует решать конкретную проблему, например, изменить состав комиссии. «Не обязательно надо покушаться на суть Госконтроля», - уточнил он.

«Госконтроль долгие годы пытался стряхнуть с себя все обязанности по текущему надзору и занимался лишь стратегическими исследованиями и рапортами. Есть ли у них вообще желание, способность и люди, чтобы заниматься повседневными вещами? Этому должно сопутствовать не только теоретическое право наказания, но и практическая способность, - рассуждает политик и составитель конституции Юри Адамс. – Весьма возможно, что сам по себе правильный шаг может оказаться полной неудачей и провалом».

Риск политического давления

Говоря о политической независимости, не стоит забывать, что именно Рийгикогу утверждает на должность госконтролера. По словам причастных, проблемой может стать то, что в политической борьбе в одну кучу начнут валить и предписания партия, и сферы, подвергнутые аудиту, за которые отвечает конкретный министр конкретной партии. «Таких рисков есть смысл избегать», - сказал Хольм. «Конфликт между сферами деятельности закодирован в самом зародыше», - считает и Овийр.

«Госконтроль не должен подвергаться политическому давлению так, что, когда они принимают решение, которое не нравится коалиции, они рискуют потерей места работы», - заметил член конституционной комиссии Рийгикогу Ханно Певкур (Партия реформ). По его мнению, эффективнее всего, когда партии сами контролируют друг друга.

«Парламент должен решить: кто подходящее учреждение, а кто нет», - сказал министр юстиции. Он также не исключил, что обсуждение поправки к закону дойдет до Госсуда.

Контроль должен быть Канцлер юстиции Юлле Мадизе Юлле Мадизе ФОТО: Matti Kämärä/Põhjarannik Прозрачность финансирования партий и обеспечение исполнения законов очень важны. Необходимо тщательно следить, достаточны ли полномочия контрольного органа для того, чтобы оценить, все ли пожертвования были публичны и законны. У общественности должна быть достоверная информация о том, кто, кому, когда и сколько пожертвовал. С помощью противозаконного и скрытого финансирования никто не должен получать преимущества в ходе предвыборной кампании, таким образом должны существовать эффективные меры принуждения и при необходимости наказания. Если будет сочтено, что сейчас у контролирующего органа не хватает полномочий и принудительных мер недостаточно, необходимо устранить недостатки. Будет ли контролирующим органом комиссия по надзору за финансированием партий и Госконтроль, второстепенно. Насколько тяжбы с партиями в суде отвечают роли независимой организации, проводящей аудит, может ответить сам Госконтроль.