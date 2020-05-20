Коалиция решила не исправлять, а разрушить
По завершении чрезвычайного положения коалиция не стала терять и дня и тут же, в понедельник, приступила к повседневной политике, сообщив о плане ликвидировать комиссию по надзору за финансированием партий и передать ее задачи Госконтролю, пишет Postimees.
По словам критиков плана, в попытке освободить надзор за финансированием партий от их представителей коалиция рискует подвергнуть Госконтроль политическому давлению. Говоря о том, кто больше всех выиграет от новшества, в политических кругах указывают на Центристскую партию.
Хотя идея передать задачи Госконтролю звучала и ранее, обнародованный в понедельник законопроект стал для госконтролера неожиданностью. Если до сих пор фокус Госконтроля был на общественном секторе, использовании общественных денег, аудите и рекомендациях, то теперь ему пришлось бы рассматривать и частные деньги, и призывать партии к порядку.
«Как видно из законопроекта, не просто дается задача, а меняется цель Госконтроля», - констатировал госконтролер Янар Хольм, признав, что это задача не отвечала бы сути организации.
Второе существенное новшество заключается в том, чтобы установить трехлетнее ограничение на вынесение предписаний в случае партийных нарушений или невыполнения обязательства к сроку. Например, если партия взяла запрещенное пожертвование более трех лет назад, ее больше нельзя будет призвать к порядку.
Поскольку закон по плану должен вступить в силу с января 2021 года, от инициативы коалиции выиграли бы все те, у которых с последних крупных выборов остались скелеты в шкафу. Самое большое неоконченное дело комиссии касается сделанного в феврале Центристской партии предписания о возврате запрещенного пожертвования в размере 1,28 млн евро OÜ Midfield, сделанного в 2009-2016 годах.
По словам одной из инициаторов законопроекта, главы центристской фракции Керсти Сарапуу, это дело никак не повлияет на инициативу коалиции. «Предписание комиссии Центристской парии уже сделано и в суде идут прения», - сказала Сарапуу.
Слишком хорошая работа?
Хотя идея закрытия комиссии звучала в кулуарах Рийгикогу еще во время предыдущего состава парламента, окончательный блеск коалиционные партии навели на нее во время чрезвычайного положения. На помощь пришли и чиновники Министерства юстиции. Почему же к созданию законопроекта не были привлечены заинтересованные стороны, госконтролер и глава комиссии?
«По этому законопроекту комиссия по надзору за финансированием партий подлежит ликвидации, и это чисто политическая воля, чтобы деполитизировать комиссию», - пояснил министр юстиции Райво Аэг («Отечество»), добавив, что все стороны всегда могут внести свою лепту в обсуждения в Рийгикогу.
«Может, проблема в том, что мы слишком хорошо делаем свою работу?» - спрашивает глава комиссии Лийза Овийр (СДПЭ), отмечая, что комиссия обнаружила запрещенных пожертвований на сумму около 2 млн евро и выиграла несколько тяжб с партиями. На их достижения указал и госконтролер Янар Хольм.
Из инициативы коалиции следует, что наибольшая претензия к комиссии состоит в том, что помимо канцлера юстиции, госконтролера и члена, назначенного правительственной избирательной комиссией, в нее входят представители всех парламентских партий. А глава комиссии Лийза Овийр является бывшим министром и социал-демократкой.
Хотя Госконтроль не сомневается, что хорошо справился бы с работой комиссии, Хольм советует решать конкретную проблему, например, изменить состав комиссии. «Не обязательно надо покушаться на суть Госконтроля», - уточнил он.
«Госконтроль долгие годы пытался стряхнуть с себя все обязанности по текущему надзору и занимался лишь стратегическими исследованиями и рапортами. Есть ли у них вообще желание, способность и люди, чтобы заниматься повседневными вещами? Этому должно сопутствовать не только теоретическое право наказания, но и практическая способность, - рассуждает политик и составитель конституции Юри Адамс. – Весьма возможно, что сам по себе правильный шаг может оказаться полной неудачей и провалом».
Риск политического давления
Говоря о политической независимости, не стоит забывать, что именно Рийгикогу утверждает на должность госконтролера. По словам причастных, проблемой может стать то, что в политической борьбе в одну кучу начнут валить и предписания партия, и сферы, подвергнутые аудиту, за которые отвечает конкретный министр конкретной партии. «Таких рисков есть смысл избегать», - сказал Хольм. «Конфликт между сферами деятельности закодирован в самом зародыше», - считает и Овийр.
«Госконтроль не должен подвергаться политическому давлению так, что, когда они принимают решение, которое не нравится коалиции, они рискуют потерей места работы», - заметил член конституционной комиссии Рийгикогу Ханно Певкур (Партия реформ). По его мнению, эффективнее всего, когда партии сами контролируют друг друга.
«Парламент должен решить: кто подходящее учреждение, а кто нет», - сказал министр юстиции. Он также не исключил, что обсуждение поправки к закону дойдет до Госсуда.
Контроль должен быть
Канцлер юстиции Юлле Мадизе
Прозрачность финансирования партий и обеспечение исполнения законов очень важны. Необходимо тщательно следить, достаточны ли полномочия контрольного органа для того, чтобы оценить, все ли пожертвования были публичны и законны. У общественности должна быть достоверная информация о том, кто, кому, когда и сколько пожертвовал.
С помощью противозаконного и скрытого финансирования никто не должен получать преимущества в ходе предвыборной кампании, таким образом должны существовать эффективные меры принуждения и при необходимости наказания.
Если будет сочтено, что сейчас у контролирующего органа не хватает полномочий и принудительных мер недостаточно, необходимо устранить недостатки. Будет ли контролирующим органом комиссия по надзору за финансированием партий и Госконтроль, второстепенно. Насколько тяжбы с партиями в суде отвечают роли независимой организации, проводящей аудит, может ответить сам Госконтроль.
Комиссия по надзору за финансированием партий
Действовавшая с 2011 года комиссия по надзору за финансированием партий контролирует, соблюдает ли партия, правящая коалиция или независимый кандидат Закон о партиях.
Консультирует партии по вопросам финансирования и на основании ходатайства партии делает ей предложения по преодолению финансовых трудностей.
В случае нарушений, например, приеме запрещенных пожертвований, комиссия делает предписание, а в случае его неисполнения назначает штраф.
Членами комиссии на данный момент являются Лийза Овийр (СДПЭ), Каарел Таранд (зампредседателя), Айри Микли, Хейки Сибуль, Вяйно Линде (Партия реформ), Хелен Хяэль («Отечество»), Калле-Каспар Сеппер и Урмас Симон (EKRE).