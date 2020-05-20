Найти сезонных рабочих среди жителей Эстонии очень трудно

Согласно поправкам к Закону об иностранцах, работодатели в аграрном секторе могут использовать до 31 июля услуги тех иностранных работников, которые законно находились на территории Эстонии по состоянию на 17 марта и срок регистрации краткосрочной работы которых истек или истекает в ближайшее время.

На данный момент граждане третьих стран, пребывающие за рубежом и желающие приехать в Эстонию на работу, этого сделать не имеют права. Граждане третьих стран, у которых истекли трудовые отношения и которые не задействованы в сельском хозяйстве, должны при первой же возможности вернуться домой.

По словам руководителя Эстонской Сельскохозяйственно-торговой палаты Роомета Сырмуса, не стоит переживать, что украинцы заберут у эстонцев рабочие места, так как с началом кризиса у животноводов оставались незаполненными около 20% рабочих мест.

«Например, садоводческие производители и производители клубники размещают объявление с помощью Кассы страхования об безработицы, чтобы найти 100 сборщиков ягод. Объявление просматривают 1500 человек, из которых для данной работы подходят около сотни. Заявку подают только восемь, а на работу приходит лишь пара человек», - сообщил Сырмус.

По его словам, интерес к сельскохозяйственным работам среди местных жителей имеется, но как только открылись границы с Финляндией, люди устремились к северным соседям. Также люди не стремятся бежать на первую попавшуюся работу в связи с щедрыми компенсациями со стороны Кассы страхования от безработицы. «Компенсация зарплаты и пособие по безработицы, разумеется, необходимы, но при нынешней системе дотации люди вряд ли будут задумываться о поисках работы раньше осени», - сказал Сырмус.

У многих производителей имеются договоренности с работниками, которые просто не могут попасть в Эстонию. Когда именно они попадут сюда, по сообщению Министерства внутренних дел, будет зависеть от действующих ограничений при пересечении границ. «Если удастся их отменить, восстановится прежний порядок, когда иностранцы по визе или с помощью безвизового режима смогут зарегистрироваться на работу в Эстонии, а у работодателя появится возможность использовать иностранную рабочую силу 12 месяцев в течение 15 месячного срока», - сообщила советник по коммуникации МВД Рийн Оэсельг.

По словам главы Центрального союза работодателей Арто Ааса, правительство должно понять, что от их сообщений зависит восстановление чувства уверенности в экономической среде. «Если сначала дали понять, что с окончанием чрезвычайного положения иностранцам снова начнут выдавать разрешение на работу, то сейчас из-за продленных ограничений никто не знает, когда это произойдет. Предприниматели не могут строить планы, а общий рост нестабильности лишь усугубляет экономический кризис», - сказал Аас, который много лет представлял Партию реформ в Рийгикогу.

По словам Ааса, кроме сельского хозяйства, непростая ситуация наблюдается в промышленном и строительном секторах, которые использовали иностранную рабочую силу на протяжении многих лет. Среди нынешних безработных сложно найти людей, которые имели бы необходимые квалификации или навыки, чтобы заниматься металлообработкой или работать механиком или сварщиком в судостроительных предприятиях.

«Рисками для здоровья необходимо заниматься, но однажды ситуация стабилизируется. Например, уже сейчас в Европе открываются границы, иностранная рабочая сила возвращается. Ни Скандинавия, ни богатая Западная Европа не справятся без зарубежной рабочей силы. И они не просто открыли границы, а даже отправляют за работниками самолеты, потому что сезонные работы нельзя отложить на потом», - заявил Аас.

«В Эстонии никто не ждет, что правительство отправит на Украину самолет за сезонными работниками, но в то же время мы не хотим, чтобы создавались искусственные ограничения и препятствия», - сказал глава Центрального союза работодателей.