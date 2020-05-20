В Латвии прогнозируют падение цен на недвижимость

При этом нужно учитывать эффект инерции, то есть экономические показатели меняются быстрее, чем показатели рынка недвижимости.

Падения цен на недвижимость следует ожидать через несколько месяцев.

Сейчас уменьшилось количество сделок, что связано с выжидательной позицией покупателей, а также осложнениями в оформлении сделок (банки, нотариусы менее доступны, отделения Земельной книги закрыты). В будущем сохранение количества сделок на низком уровне будет более обусловлено экономической ситуацией и в меньшей степени ограничениями из-за Covid-19.

По словам Сарканса, важную роль играет ликвидность объектов - высококачественные объекты сохраняют сравнительно высокую ликвидность.

На вебинаре партнер Starlex, сертифицированный LANIDA ассистент маклера Валерий Комиссаров рассказал об изменениях на рынке аренды. Сейчас для краткосрочной аренды (три-четыре месяца) предлагаются высококачественные квартиры, которые ранее сдавались краткосрочно через Booking.com, Airbnb и аналогичные платформы.

Стоимость аренды таких квартир составляет 300-500 евро в месяц плюс коммунальные услуги.

Эта тенденция негативно влияет на общий уровень цен в Старой Риге и в центре. В предложение поступили также комнаты в служебных гостиницах, которые конкурируют с квартирами экономичного сегмента.