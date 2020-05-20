Предприятия Эстонии готовятся к более тяжелому удару, чем в прошлый кризис

Согласно опросу, проведенному в конце апреля, 65% малых предприятий в трех странах Балтии считают, что заработная плата людей в этом году снизится. Однако их понимание влияния коронавируса на бизнес отличается. Эстонские и латвийские компании считают, что они в большей степени пострадали от неопределенности мировой экономики. Так считают 47% эстонских и 40% латвийских компаний. В то же время, только 17% литовских компаний придерживались такого мнения. С другой стороны, 35% малых предприятий в Литве считают, что наибольшую роль в приостановлении деловых операций сыграл карантин. 24% малых предпринимателей в Эстонии и 16% в Латвии придерживались такого же мнения.

«Проблемы в экономике, безусловно, затрагивают малые и средние предприятия больше, чем крупные. Те, кто накопил больше резервов в прошлом, пострадали меньше всего. Многие также помнят финансовый кризис 2008 года, и время от времени предприниматели осознают, что они с тех пор до конца не оправились», – сказал глава подразделения корпоративных банковских услуг Luminor Марьян Савченко. «Таким образом, нетрудно понять, почему половина малых и средних компаний в Эстонии, Латвии и Литве считают, что пандемия коронавируса нанесёт удар по экономике сильнее, чем в прошлый раз. Очень трудно выжить без целенаправленной помощи правительств».

Львиная доля (87%) предприятий Эстонии и 85% предприятий Литвы, отложили все планы расширения, намечавшиеся на этот год. Среди латвийских предпринимателей этот показатель несколько скромнее – 75%.

По словам Савченко, вполне возможно, что более мягкие ограничения, введённые в Латвии, также оказали не столь сильное влияние на деловой климат. «Латвийские малые и средние предприятия с большим оптимизмом смотрят в будущее и готовы решать новые задачи. Почти 40% латвийских компаний планируют изменить бизнес-модель или уже сделали это, чтобы смягчить воздействие коронавируса, в то время как 28% компаний в Эстонии и только 16% в Литве планируют это сделать», – сказал он.

Глава корпоративного банкинга Luminor добавил, что, как и ожидалось, перевод бизнеса в интернет стал в связи с кризисом вопросом выживания. «Результаты опроса показывают, что компании уже увеличивают или планируют увеличить продажи через интернет, открыв электронные рынки или создав собственный интернет-магазин», – пояснил Савченко.

Почти половина респондентов из Эстонии, Латвии и Литвы планируют накапливать больше резервов на основе уроков, преподанных пандемией. Четверть компаний будет более осторожно относиться к кредитам для расширения своего бизнеса, тогда как четверть планирует предоставлять средства индивидуальной защиты для сотрудников, а треть респондентов ужесточат требования гигиены.