ФОТО ⟩ Микро-дом в Пярнумаа может стать дачей, а может - баней

Необычный домик, стоящий на уединенном лесном участке, можно использовать как дачу, а можно построить рядом и другой дом, побольше, советует портал Kodustiil.
Двухэтажный микро-дом, расположенный в лесах крупнейшего уезда Эстонии, является своего рода феноменом. Строение, расположенное на участке площадью 1185 квадратных метров, идеально подходит для дачи или банного домика.
Общая площадь строения составляет 20 м2. Домик хорошо утеплен, но не закончен внутри. У нового владельца есть возможность провести отделочные работы по своему усмотрению.
В микро-дом уже проведены вода и канализация, но элекстричество отсутствует. К счастью, источник электроэнергии находится не так далеко. Есть возможность строительства на участке второго, большего по площади дома.
Это идеальное место, чтобы расслабиться и отвлечься от повседневных проблем. Река Рейу протекает в ста метрах от микро-дома, а остановка уездного автобуса находится неподалеку.
Цена микро-дома - 30 000 евро. С объявлением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.