ФОТО ⟩ Микродом в Пярнумаа может стать дачей, а может - баней

Необычный домик, стоящий на уединенном лесном участке, можно использовать как дачу, а можно построить рядом и другой дом, побольше, советует портал Kodustiil.
Двухэтажный микродом, расположенный в лесах крупнейшего уезда Эстонии, является своего рода феноменом. Строение, расположенное на участке площадью 1185 квадратных метров, идеально подходит для дачи или банного домика.
Общая площадь строения составляет 20 м2. Домик хорошо утеплен, но не закончен внутри. У нового владельца есть возможность провести отделочные работы по своему усмотрению.
В микродом уже проведены вода и канализация, но электричество отсутствует. К счастью, источник электроэнергии находится не так далеко. Есть возможность строительства на участке второго, большего по площади дома.
Это идеальное место, чтобы расслабиться и отвлечься от повседневных проблем. Река Рейу протекает в ста метрах от домика, а остановка уездного автобуса находится неподалеку.
Цена микро-дома - 30 000 евро. С объявлением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.