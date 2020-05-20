Ср, 20.05.2020
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ФОТО ⟩ Микродом в Пярнумаа может стать дачей, а может - баней

Mikromaja Pärnumaal.

ФОТО: KV.EE

Необычный домик, стоящий на уединенном лесном участке, можно использовать как дачу, а можно построить рядом и другой дом, побольше, советует портал Kodustiil.

Двухэтажный микродом, расположенный в лесах крупнейшего уезда Эстонии, является своего рода феноменом. Строение, расположенное на участке площадью 1185 квадратных метров, идеально подходит для дачи или банного домика.

Микро-дом.

ФОТО: KV.EE

Общая площадь строения составляет 20 м2. Домик хорошо утеплен, но не закончен внутри. У нового владельца есть возможность провести отделочные работы по своему усмотрению.

В микродом уже проведены вода и канализация, но электричество отсутствует. К счастью, источник электроэнергии находится не так далеко. Есть возможность строительства на участке второго, большего по площади дома.

Микро-дом.

ФОТО: KV.EE

Это идеальное место, чтобы расслабиться и отвлечься от повседневных проблем. Река Рейу протекает в ста метрах от домика, а остановка уездного автобуса находится неподалеку.

Цена микро-дома - 30 000 евро. С объявлением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.

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