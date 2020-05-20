Ср, 20.05.2020
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  • В Таллинне фургон подрезал автобус: пострадала 49-летняя пассажирка

В Таллинне фургон подрезал автобус: пострадала 49-летняя пассажирка

Скорая помощь.

ФОТО: Eero Vabamägi

Во вторник, 19 мая, в Таллинне произошло ДТП, в котором пострадала пассажирка автобуса.

Инцидент имел место около 13.13 у перекрестка улиц Луизе и Вилларди. Водителю городского автобуса пришлось резко затормозить, поскольку перед ним вдруг выехал фургон Ford Transit, совершивший перестроение из левого ряда в правый.

Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса резко затормозил, в результате чего упала находившаяся в салоне 49-летняя пассажирка. 

Женщину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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