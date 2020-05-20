Bolt со среды открывает в Тарту прокат электрических самокатов

Об этом сообщила пресс-служба мэрии Тарту. По словам вице-мэра Раймонда Тамма, электросамокаты разнообразят возможности экологичного движения в городе. «Bolt получил в разных городах хороший опыт и научился предлагать услугу электросамокатов на должном уровне, и мы надеемся на успешное сотрудничество и в Тарту. Для нас крайне важно, чтобы передвижение на самокате было безопасным как для самого пользователя, так и для других участников дорожного движения, а парковка самокатов производилась только в подходящих для этого местах», – сказал Тамм.

По словам руководителя услуги проката самокатов Bolt Томаса Таммуса, первоначально предприятие начнет в Тарту с моделей прошлого сезона, но в текущем порядке заменит их более новыми. «Мы полагаем, что использование арендуемых самокатов поможет людям избежать скопления в общественном транспорте и других транспортных средствах, а также добавит им средство передвижения, где не требуется прямого контакта с другими людьми. Безусловно, электросамокат станет ценным средством передвижения наряду с велосипедами местного велопроката», – прокомментировал Таммус.

Электрический самокат можно арендовать с помощью то же приложения Bolt, что предусмотрено для заказа автомобиля. Для этого следует нажать на иконку самоката в правом верхнем углу приложения, и приложение переключится на режим проката самоката. Приложение показывает расположение самокатов в городе, подходящий самокат можно забронировать с помощью находящегося на нем QR-кода. По окончании поездки пользователь может припарковать самокат в безопасном месте так, чтобы он не препятствовал дорожному движению, желательно вблизи велосипедной парковки. Точные зоны обозначены на карте в приложении. Самокаты дезинфицируются в течение дня и собираются в конце дня для зарядки аккумулятора.

На самокатах Bolt можно двигаться максимально со скоростью 25 км/ч, но каждый пользователь должен при этом убедиться в безопасности выбранной скорости, как для самого себя, так и других участников дорожного движения. В определенных зонах, например, в Старом городе, максимальная скорость самоката автоматически ограничена. На электрических самокатах рекомендуется двигаться по велосипедным дорожкам, а при их отсутствии – по тротуару. Самокат может арендовать пользователь возрастом от 16 лет. У пользователей младше 18 лет для езды на самокате должно быть право на управление велосипедом, и они должны носить каску.