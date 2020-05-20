За минувшие сутки COVID-19 подтвердили только у троих жителей Эстонии

По данным Регистра народонаселения, два положительных теста было зафиксировано в Харьюмаа и один в Вырумаа.

По состоянию на утро 20 мая, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось 39 пациентов, двое из них находятся на искусственной вентиляции легких. На сегодняшний день из больниц выписано 395 человек, закончено 316 случаев болезни.

К настоящему моменту выздоровели 1472 человека. Случаи болезни 945 человек завершены (64,2%). В случае 527 человек (35,8%) с момента получения положительного теста прошло более 28 дней и они не находятся на больничном лечении.

За минувшие сутки информации о новых смертельных случаях не поступало. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 64 человек.

В Эстонии в общей сложности сделано более 72 000 тестов, из них 1794, т.е. 2,5 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.

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График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.