Пандемия может привести к разрыву в образовании целого поколения

Одной из тех, кто чувствует, что закрытие школ из-за распространения COVID-19 может поставить крест на ее будущем, является 16-летняя Теони Босман Куарши, которая с марта должна была заниматься учебой в крошечной социальной квартире Лондона, ее она делит вместе с матерью и сестрой.

«Это очень тяжело, - рассказала девочка CNN, объяснив, что отмена экзаменов лишила ее без энтузиазма, который имелся в течение предыдущего учебного года. - Я хотела доказать себе и другим, что смогу исправить свои оценки».

По словам ее матери Валери, карантин поставил семью на грань бедности. «Ложусь в кровать и плачу, потому что ее лишили всего, ведь будем честны, система не работает для нас, представителей темнокожего меньшинства», - добавила мать.

Эксперты поддерживают ее слова. По сообщению Министерства образования Великобритании, результаты уровневых экзаменов, необходимых для поступления в университет, будут определяться прогнозирующим образом, опираясь на уже имеющиеся оценки и прежние успехи в учебе. Согласно исследованию благотворительной организации Sutton Trust, которая занимается вопросами образования, учителя склонны ставить малообеспеченным учащимся с высокими достижениями более низкие оценки, чем их богатым одноклассникам.

Усугубляет старые проблемы

Первоначальный отчет Sutton Trust о первых четырех неделях дистанционного обучения в Великобритании также подтверждает, что кризис в сфере здравоохранения четко выявил имевшее уже ранее место неравенство в образовательной системе.

«Неравенство в доступности школьных ресурсов, необходимых при переходе на новую модель обучения. Но еще и неравенство, с которым ученики сталкиваются дома в разгар кризиса в сферах экономики и здравоохранения, когда финансовое положение становится напряженным», - уточнил на сайте Лондонской школы экономики и политических наук исследователь Sutton Trust Карл Каллинэйн.

Уже после первой недели дистанционного обучения стали очевидны большие проблемы: 30 процентов британских детей из семей среднего класса приняли участие в дистанционных занятиях, в то время как этот показатель среди учеников из семей рабочего класса составлял лишь 16 процентов. В частных школах в интернет-обучении активно участвовало более 50 процентов детей.

По данным Британского института фискальных исследований (IFS), в концу месяца дети из состоятельных семей в среднем учились на семь дней больше, чем их бедные одноклассники. Дети из семей с высоким уровнем дохода учатся по шесть часов в день, а с низким уровнем дохода — по четыре с половиной часа в день, передает Би-би-си. Часто у бедных детей нет дома места, где они могут заниматься уроками.

Разумеется, неравенство в образовании является бедой не только Великобритании, эта проблема затрагивает 1,58 млрд детей и молодежи или 90 процентов учащихся по всему мире, которые, по данным ЮНЕСКО, во время пика пандемии находились на дистанционном обучении в более чем 190 странах.

Как организовать дистанционное обучение без интернета или электричества?

Более 300 млн африканских школьников, оставшихся дома из-за коронавируса, были предложены интернет-уроки, но для многих это нереально: по данным ЮНЕСКО, у почти 90 процентов учеников в странах Африки к югу от Сахары дома нет компьютера и 82 процента не имеют доступа в интернет.

56 млн школьников и студентов живут за пределами зоны распространения мобильной связи, в странах Африки к югу от Сахары — половина учеников.

«У большинства учеников нет доступа в интернет, тем более, что детей просят вернуться домой, зачастую в соседние регионы», - объяснил AFP профессор университета Уганды Генри Тумвин.

Школьница из Кот-д'Ивуар учится с помощью WhatsApp. ФОТО: ISSOUF SANOGO/AFP/SCANPIX

Так, помимо Уганды, уроки по телевидению стали давать в Буркина-Фасо и Сенегале, некоторые государство используют для учебной работы и радио. Например, кризис дал новое дыхание кенийскому школьному радио, которое теперь предлагает помощь более 12 млн детей начальной и основной школы, пишет The Conversation.

Но даже электричество — а, значит, телевидение и радио — является роскошью, которая недоступна многим африканцам, особенно за пределами крупных городов. Например, Камерун страдает от постоянных перебоев в подаче электроэнергии, а в городе Модзого в период дистанционного обучения электричества не было вообще целую неделю.

«Дети в отчаянии, - сказала AFP проживающая в Модзого мать восьмерых детей Гил Махама. - Не у всех есть телевизор. Мы переживает из-за того, что дети не могут следить за уроками по радио или телевидению».