Пандемия может привести к разрыву в образовании целого поколения

- Во время пандемии более полутора млрд детей школьного возраста оставались дома
- Для многих, особенно для девочек из бедных семей, это означает прекращение учебы
- Даже в богатых странах многое определяет наличие гаджетов и поддержка семьи
- Касающиеся экзаменов изменения выгодны детям из богатых семей
И хотя в Европе ученики постепенно возвращаются за парты, никто не знает, когда в школах по всему миру восстановится привычная учебная работа. Но уже сегодня понятно, что домашнее и цифровое обучение может нанести болезненный удар по тем детям, у которых нет доступа к компьютеру и интернету и чьи родители не в состоянии их поддержать, пишет Postimees.
Одной из тех, кто чувствует, что закрытие школ из-за распространения COVID-19 может поставить крест на ее будущем, является 16-летняя Теони Босман Куарши, которая с марта должна была заниматься учебой в крошечной социальной квартире Лондона, ее она делит вместе с матерью и сестрой.
«Это очень тяжело, - рассказала девочка CNN, объяснив, что отмена экзаменов лишила ее без энтузиазма, который имелся в течение предыдущего учебного года. - Я хотела доказать себе и другим, что смогу исправить свои оценки».
По словам ее матери Валери, карантин поставил семью на грань бедности. «Ложусь в кровать и плачу, потому что ее лишили всего, ведь будем честны, система не работает для нас, представителей темнокожего меньшинства», - добавила мать.
Эксперты поддерживают ее слова. По сообщению Министерства образования Великобритании, результаты уровневых экзаменов, необходимых для поступления в университет, будут определяться прогнозирующим образом, опираясь на уже имеющиеся оценки и прежние успехи в учебе. Согласно исследованию благотворительной организации Sutton Trust, которая занимается вопросами образования, учителя склонны ставить малообеспеченным учащимся с высокими достижениями более низкие оценки, чем их богатым одноклассникам.
Усугубляет старые проблемы
Первоначальный отчет Sutton Trust о первых четырех неделях дистанционного обучения в Великобритании также подтверждает, что кризис в сфере здравоохранения четко выявил имевшее уже ранее место неравенство в образовательной системе.
«Неравенство в доступности школьных ресурсов, необходимых при переходе на новую модель обучения. Но еще и неравенство, с которым ученики сталкиваются дома в разгар кризиса в сферах экономики и здравоохранения, когда финансовое положение становится напряженным», - уточнил на сайте Лондонской школы экономики и политических наук исследователь Sutton Trust Карл Каллинэйн.
Уже после первой недели дистанционного обучения стали очевидны большие проблемы: 30 процентов британских детей из семей среднего класса приняли участие в дистанционных занятиях, в то время как этот показатель среди учеников из семей рабочего класса составлял лишь 16 процентов. В частных школах в интернет-обучении активно участвовало более 50 процентов детей.
По данным Британского института фискальных исследований (IFS), в концу месяца дети из состоятельных семей в среднем учились на семь дней больше, чем их бедные одноклассники. Дети из семей с высоким уровнем дохода учатся по шесть часов в день, а с низким уровнем дохода — по четыре с половиной часа в день, передает Би-би-си. Часто у бедных детей нет дома места, где они могут заниматься уроками.
Разумеется, неравенство в образовании является бедой не только Великобритании, эта проблема затрагивает 1,58 млрд детей и молодежи или 90 процентов учащихся по всему мире, которые, по данным ЮНЕСКО, во время пика пандемии находились на дистанционном обучении в более чем 190 странах.
Как организовать дистанционное обучение без интернета или электричества?
Более 300 млн африканских школьников, оставшихся дома из-за коронавируса, были предложены интернет-уроки, но для многих это нереально: по данным ЮНЕСКО, у почти 90 процентов учеников в странах Африки к югу от Сахары дома нет компьютера и 82 процента не имеют доступа в интернет.
56 млн школьников и студентов живут за пределами зоны распространения мобильной связи, в странах Африки к югу от Сахары — половина учеников.
«У большинства учеников нет доступа в интернет, тем более, что детей просят вернуться домой, зачастую в соседние регионы», - объяснил AFP профессор университета Уганды Генри Тумвин.
Так, помимо Уганды, уроки по телевидению стали давать в Буркина-Фасо и Сенегале, некоторые государство используют для учебной работы и радио. Например, кризис дал новое дыхание кенийскому школьному радио, которое теперь предлагает помощь более 12 млн детей начальной и основной школы, пишет The Conversation.
Но даже электричество — а, значит, телевидение и радио — является роскошью, которая недоступна многим африканцам, особенно за пределами крупных городов. Например, Камерун страдает от постоянных перебоев в подаче электроэнергии, а в городе Модзого в период дистанционного обучения электричества не было вообще целую неделю.
«Дети в отчаянии, - сказала AFP проживающая в Модзого мать восьмерых детей Гил Махама. - Не у всех есть телевизор. Мы переживает из-за того, что дети не могут следить за уроками по радио или телевидению».
На прошлой неделе более половины из этих стран так и не сказали, когда школы вновь откроются, и еще более 30 стран решили, что этот учебный год дети окончат удаленно.
ЮНЕСКО отмечает, что защита человеческих жизней является приоритетом, но не стоит забывать, что чем длиннее пауза в учебе, тем в долгосрочной перспективе сильнее ущерб образованию миллионов детей.
Технологический разрыв
По словам Радуана М’Хамди, директора основной школы имени Эвариста Галуа в пригороде Парижа — Серване, уже сейчас понятно, что многие ученики не справились с дистанционным обучением, часть из них — из-за плохого доступа к интернету и компьютеру. «Сразу, как только начнется школа, мы должны выявить этих учеников. Мы должны найти способы, как помочь и поддержать их», - сказал он изданию France 24.
По данным французского правительства, во время карантина учителя не имели никакого контакта с восемью процентами учеников по всей стане. Есть опасение, что в дальнейшем неравенство в образовании может усугубиться, ведь родители, которые не знают французского языка, не могут поддержать своих детей во время дистанционного обучения.
В Болгарии, по данным Министерства образования, дистанционное обучение забросили 11 процентов учеников, большая часть из них — цыгане.
Правительство Италии попыталось раздать малоимущим ученикам планшеты и бесплатно провести им интернет, но, несмотря на это, дистанционное обучение остро поставило проблему социального неравенства, особенно на юге страны.
«Те, чьи родители более состоятельные и кто имеет планшет или компьютер, имеют преимущество, - сказала The Guardian учитель начальных классов в Палермо Арианна Филиппоне. - Те, у кого нет денег на все это, естественно, в худшем положении». По ее словам, даже после двух месяцев власти не смогли объяснить, каким ученикам вообще была бы необходима помощь.
Партнер американского образовательного некоммерческого объединения City Fund Кевин Хаффман написал в своем мнении на страницах The Washington Post, что у детей из бедных семей не было не только технического оборудования, но и просто родительской поддержи, потому что зачастую они остаются дома одни — с большей долей вероятности их родители имеют профессии, не предполагающие удаленную работу.
Важность родительского надзора подчеркнула также учительница пятого класса из школы в штате Огайо Ронда Макинтайр, которая сказала The New York Times, что из 25 детей лишь шестеро постоянно занимаются удаленно и это именно те дети, чьи родители регулярно общаются с учителем.
«Пандемия провоцирует крупнейший разрыв в образовательных возможностях, который мир наблюдал за последнее столетие, но не больше», - заявил в беседе с CNN профессор Гарварда Фернандо М. Реймерс.
Из-за закрытия школ страдают девочки
Пандемия усугубляет и без того имевший место разрыв в области гендерного образования в самых бедных и пострадавших от конфликтов регионах мира, прерывая обучение многих девочек раз и навсегда.
«С закрытием школ девочки, особенно из бедных общин, подвергаются большому риску насилия, существует также опасность раннего брака и беременности, - предупредил The Telegraph руководитель образовательного некоммерческого объединения Room to Read Хизер Симпсон. - Все это вызывает беспокойство. У многих из них нет будущего».
По данным ЮНЕСКО, закрытие школ повлияло на 743 млн девочек по всему миру, для 111 из них, которые проживают в менее развитых странах, получение образования является сложным из-за нищеты, слабой экономики и давления со стороны общества и семьи.
Еще до пандемии детский фонд ООН — ЮНИСЕФ заявлял, что в самых бедных домохозяйствах мира каждая третья девочка никогда не ходила в школу, а в погрязших в конфликтах странах ситуация в два раза хуже.
«На юге, где меры социальной защиты ограничены, вызванные кризисом экономические трудности имеют побочный эффект, выражающийся в том, что семьи начинают подсчитывать расходы на воспитание дочерей. Если одни девочки продолжат учебу после того, как школы вновь откроются, то другие не вернутся в них никогда», - отмечают в своей статье заместитель гендиректора ЮНЕСКО по вопросам образования Стефания Джаннини и исполнительный директор объединения по правам детей Plan International Анн-Биргитт Альбректсен.
Показательным примером стала эпидемия Эбола в Африке, которая привела к закрытию школ в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне. Согласно анализу Plan International, в то время вместо домашнего обучения девочек часто заставляли сосредотачиваться на домохозяйстве и уходе за близкими. Когда школы открылись, многие из них не вернулись к своим одноклассникам, а продолжили обслуживать свои семьи.
Школы предлагают безопасную среду многим девочкам. Например в исследовании, проведенном Программой развития ООН, сказано, что после закрытия школ девочки стали чаще становиться жертвами сексуального насилия со стороны одноклассников и более взрослых мужчин.
Из-за обусловленных эпидемией финансовых трудностей некоторые девочки были вынуждены оказывать сексуальные услуги за деньги. И если заболевал или умирал кормилец, многие семьи заставляли своих дочерей заниматься проституцией. Во время кризиса Эбола в Сьерра-Леоне подростковая беременность в некоторых общинах увеличилась на 65 процентов.
В докладе фонда, учрежденного лауреатом фонда Малалой Юсуфзай, говорится о том, что если коронакризис сохранит тенденции эпидемии Эболе, то из-за закрытия школ свое образование прервут десять миллионов девочек младших классов.