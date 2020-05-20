Открытое письмо фермеров министру сельской жизни: вернитесь на работу и верните украинцев!

Некоторым эстонским политикам не нравятся украинцы. А нам, фермерам, они очень нравятся. Они прилежны, честны и старательны – хорошие работники. Они приезжают сюда зарабатывать деньги, которые нужны их семьям дома и довольны зарплатой, которую эстонские производители клубники готовы платить. Дело не в национальности, а в прилежании и желании, пишут фермеры в открытом письме, направленном министру. Письмо подписали член правления Эстонского союза производителей клубники Элке Лиллеметс, исполнительный директор Эстонского садоводческого союза Раймонд Страстин и председатель правления Эстонской сельскохозяйственно-торговой палаты Роомет Сырмус.
Эстонцы счастливы, когда могут есть эстонскую клубнику, выросшую на эстонской земле и собранную прилежными руками украинцев. Сезон вот-вот начнется, на примерно 800 гектарах в этом году поспеет около 2000 тонн клубники. Но безответственные политики не хотят, чтоб 1500 старательных украинцев помогли собрать этот урожай и доставить его к эстонским потребителям. Пусть остается гнить на полях.
Оставшиеся без работы эстонцы не приедут ее собирать, у них нет достаточного интереса к этой работе. Покупать и есть клубнику они готовы. Речи министра внутренних дел Март Хельме о предпочтении рабского труда оскорбительны для фермеров. И запугивание, что «этот праздник закончится» унизительны и неуместны. Такое правительство не заботится о своем народе и фермерах. Эстонский фермер хочет жить. Работать. Ему нужно для этого содействие правительства. Батрак – честный работник, не раб. Мы платим за это вожделенную зарплату.
Эстонцы тоже работящи, но на всю работу эстонцев не хватит, с сезонными работниками история особенно скверна. Теперь, когда солнце светит высоко и до созревания клубники осталось всего несколько недель, мы оказались в ситуации, когда тонны урожая придется выбрасывать, поскольку эстонское правительство не умеет вести себя адекватно в кризисной ситуации. Или же некоторые политики и партии просто перепутали свою политическую повестку с подлинной кризисной ситуацией. Результат тот же – эстонская клубника в этом году на рынок не попадет, а фермеры разорятся.
За нашу проблему отвечает министр сельской жизни Арво Аллер лично. Уважаемый министр! Наша проблема – это Ваша проблема. В ближайшие недели это станет вашей самой животрепещущей проблемой. Если вы не можете ее решить, государству придется возместить ущерб, нанесенный фермерам под вашим руководством, а гниющая на полях клубника может сделать ваше исполнение должностных обязанностей нестерпимо тяжелой.
Мы не хотим Вашего провала! Начните действовать и побыстрее! Пошла последняя минута! Мы на пике кризиса, а Вы в отпуске?! Вернитесь немедленно в свой кабинет и незамедлительно приступите к работе!
Уважаемые политики, члены правительства, готовы ли вы приехать к нам в качестве сезонных рабочих собирать клубнику? Если нет, то, пожалуйста, позвольте сделать это другим, чтобы обеспечить снабжение Эстонии продуктами. На наших полях много эстонцев, они молодцы. Но тех эстонцев, которые были бы такими же молодцами и хотели бы выйти на поля, больше нет. Все уже в поле или ждут на обочине. И их очень мало.
У нас серьезная проблема. Кризис болезненный и острый. Клубничные поля, которые ждут рабочих рук, - не грядка в садовом кооперативе «Клубничка», это солидный участок земли, за которым стоит доход многих эстонских семей. На земле под эстонской клубникой могло бы уместиться 3750 площадей перед Рийгикогу, а урожаем с нее можно было бы покрыть Дворцовую площадь слоем клубникой толщиной более метра. Но теперь вся она может превратиться в компост здесь же, на эстонских полях.
Мы не можем понять, как вы, уважаемые политики, с удовольствием едите испанские огурцы и польские яблоки, которые едва ли собрали эстонцы, не говоря уже о том, чтобы их вырастить и транспортировать, но эстонскую клубнику вы есть не хотите. Клубнику, выросшую и выращенную в Эстонии. Почему же? Разве лучше, если мы скосим сгнившие ягоды вместе с листвой в компост? Мы действительно будем вынуждены это сделать, если вы немедленно не отмените вредные для Эстонии и необоснованные ограничения.
До сих пор правительство просто имитировало поиск решений по смягчению дефицит сезонной рабочей силы в Эстонии, за исключением поправки к закону, которая позволила иностранной рабочей силе, уже находящейся в Эстонии, остаться здесь до конца июля. Больше спасибо за то, что пошли навстречу! Но сезон сельскохозяйственных работ в Эстонии не заканчивается в июле. Его нельзя ввести ни одним распоряжением руководителя чрезвычайного или бедственного положения. Сборщики клубники по-прежнему находятся за границей.
До сих пор меры, предложенные государством для привлечения на работу местных жителей, себя не оправдали благодаря высокой степени компенсации от кассы по безработице и мерам по кризисной компенсации зарплаты, которые не мотивируют людей выходить на поля. На самом деле, государство делает все, чтобы те жители Эстонии, у которых нет работы, не выходили на поля. Например, запрещает безработному делать сезонную работу, чтобы заработать дополнительны доход. Здесь стоит посмотреть на себя в зеркало.
Все соседние страны, которым нужны сезонные работники, решили проблему. Правительства заняли активную и рациональную позицию. Правительства Финляндии, Швеции, Германии, Польши и Объединенного Королевства провели переговоры и заключили с правительством Украины необходимые договоры о посредничестве рабочей силы. Они стоят за своих фермеров, почему Эстония не в состоянии сделать этого? Что с нами не так?
Дорогой министр! Давайте возьмем пример с Финляндии.
Финское правительство в этом сезоне разрешит въехать в страну 4500 иностранным сезонным рабочим сельскохозяйственного сектора, хотя в целом передвижение людей ограничено. Финское правительство решило на первом этапе, что в государство позволят въехать 1500 украинским гастарбайтерам. После этого было принято решение позволить въехать еще 3000 сезонным работникам.
Финское правительство, чтобы сделать возможным передвижение работников, заключило с украинским правительством соглашение и оказало помощь сельхозпроизводителям при организации дел. У северных соседей разработан план, как обеспечить здоровье и безопасность людей при въезде в страну иностранной рабочей силы и воспрепятствовать распространению вируса. У иностранных работников есть медицинское страхование и при необходимости они смогут получить медицинскую помощь в обычном порядке. Есть работающие решения, как происходит транспортировка иностранных работников на предприятия и карантин на принимающих их предприятиях. Финским фермерам необходимая рабочая сила гарантирована – их правительство отстояло это. Эстония тоже вносит свой вклад в решение финской проблемы с рабочей силой.
В Эстонии вместо украинских работников, которые должны были прибыть на поля, в магазины прибыли украинские огурцы. Пустим же украинцев на поля и в Эстонии!
Министр Арво Аллер, помогите нам и немедленно вернитесь на работу!