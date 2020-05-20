Открытое письмо фермеров министру сельской жизни: вернитесь на работу и верните украинцев!

Эстонцы счастливы, когда могут есть эстонскую клубнику, выросшую на эстонской земле и собранную прилежными руками украинцев. Сезон вот-вот начнется, на примерно 800 гектарах в этом году поспеет около 2000 тонн клубники. Но безответственные политики не хотят, чтоб 1500 старательных украинцев помогли собрать этот урожай и доставить его к эстонским потребителям. Пусть остается гнить на полях.

Оставшиеся без работы эстонцы не приедут ее собирать, у них нет достаточного интереса к этой работе. Покупать и есть клубнику они готовы. Речи министра внутренних дел Март Хельме о предпочтении рабского труда оскорбительны для фермеров. И запугивание, что «этот праздник закончится» унизительны и неуместны. Такое правительство не заботится о своем народе и фермерах. Эстонский фермер хочет жить. Работать. Ему нужно для этого содействие правительства. Батрак – честный работник, не раб. Мы платим за это вожделенную зарплату.

Эстонцы тоже работящи, но на всю работу эстонцев не хватит, с сезонными работниками история особенно скверна. Теперь, когда солнце светит высоко и до созревания клубники осталось всего несколько недель, мы оказались в ситуации, когда тонны урожая придется выбрасывать, поскольку эстонское правительство не умеет вести себя адекватно в кризисной ситуации. Или же некоторые политики и партии просто перепутали свою политическую повестку с подлинной кризисной ситуацией. Результат тот же – эстонская клубника в этом году на рынок не попадет, а фермеры разорятся.

За нашу проблему отвечает министр сельской жизни Арво Аллер лично. Уважаемый министр! Наша проблема – это Ваша проблема. В ближайшие недели это станет вашей самой животрепещущей проблемой. Если вы не можете ее решить, государству придется возместить ущерб, нанесенный фермерам под вашим руководством, а гниющая на полях клубника может сделать ваше исполнение должностных обязанностей нестерпимо тяжелой.

Мы не хотим Вашего провала! Начните действовать и побыстрее! Пошла последняя минута! Мы на пике кризиса, а Вы в отпуске?! Вернитесь немедленно в свой кабинет и незамедлительно приступите к работе!

Уважаемые политики, члены правительства, готовы ли вы приехать к нам в качестве сезонных рабочих собирать клубнику? Если нет, то, пожалуйста, позвольте сделать это другим, чтобы обеспечить снабжение Эстонии продуктами. На наших полях много эстонцев, они молодцы. Но тех эстонцев, которые были бы такими же молодцами и хотели бы выйти на поля, больше нет. Все уже в поле или ждут на обочине. И их очень мало.