Журнал France Football назвал самого влиятельного человека в мире футбола

Первое место в нем занял 46-летний президент клуба "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи, который также занимается подготовкой чемпионата мира 2022 года в Катаре и возглавляет местную телекомпанию beIN Media Group.

"Я считаю, что важны не роли, должности или титулы. Меня никогда не мотивировали такие вещи. Я в большей степени фокусируюсь на результатах и влиянии. Все мы знаем, что сила ради силы, постоянный поиск славы - это лишь чистое тщеславие", - заявлял в интервью France Football Аль-Хелаифи.

Ранее сообщалось, что Аль-Хелаифи подозревается в мошенничестве, подделке документов, подкупе частных лиц и преступной халатности. В частности, в даче взятки бывшему генеральному секретарю ФИФА Жерому Вальке за покупку прав на трансляцию матчей чемпионатов мира.

В тройку также вошли нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Целиком рейтинг будет опубликован позднее во вторник.