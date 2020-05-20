Положение в сфере авиации - как после войны

- Насколько стабильна на данный момент финансовая ситуация в airBaltic? Нужна ли будет еще государственная поддержка?

- В нынешней ситуации мы живем за счет собственных финансов, поскольку прошлым летом успешно выпустили облигации на 200 миллионов евро. С 17 февраля компания airBaltic приостановила регулярные пассажирские рейсы за исключением репатриационных. Мы продолжаем платить и выполнять свои обязательства за счет собственных ресурсов. Поддержку от государства мы получим в течение двух месяцев. Поскольку кризис продолжается, нам потребуются дополнительные средства, и мы получим эти деньги от нашего акционера.

- Какой доход теряет airBaltic за время кризиса Covid-19?

- Кризис еще не кончился, поэтому ответить более точно на этот вопрос можно будет только тогда, когда мы начнем регулярно летать. То, что можно сказать уже сегодня - в бизнес-плане airBaltic огромная разница между тем, что мы намеревались сделать в этом году, и тем, что будет в итоге сделано.

Мы подразумеваем, что наш доход в этом году будет примерно на 400 миллионов евро ниже, чем было запланировано. В эту сумму входит период простоя, а также последующий за ним период.

Нужно считаться с тем, что в ближайшем будущем будут продолжать применять различные экономические и другие ограничения. Кризис Covid-19 не закончится, даже когда полеты возобновятся.

Следует также учитывать, что изменятся привычки и поведение пассажиров. Кризис Covid-19 повлияет практически на весь пятилетний бизнес-план airBaltic. Это кризис, который затрагивает всю отрасль, и мы надеемся, что сможем оправиться от него к 2025 году.

- Если 9 июня режим чрезвычайной ситуации в Латвии будет отменен, какое количество рейсов airBaltic сможет возобновить?

- Если появится возможность возобновить полеты с 9 июня, то мы будем реализовывать их пятью самолетами. Полеты из Вильнюса и Таллинна возобновятся быстрее. В настоящее время в Европе ведутся широкие дебаты о том, какие рейсы возможны, а какие нет.

В рамках "стартового плана" предполагается начать полеты на пяти самолетах. Нельзя исключать возможность, что мы начнем летать одним самолетом по двум маршрутам. Будем искать возможности, как возобновить регулярные рейсы.

- Какими могут быть первые направления, куда полетит airBaltic?

- Ситуация меняется каждый день, и очень многое зависит от распространения Covid-19. Есть очень большой спрос на полеты в Лондон, однако я не думаю, что это будет возможно в ближайшее время.

Амстердам, Франкфурт, Осло, Копенгаген - теоретически эти города могут быть первыми пунктами назначения, а затем постепенно присоединятся и другие точки, особенно в скандинавских странах, где ситуация с распространением Covid-19 не так уж и плоха.

- Как вы думаете, какими будут основные тенденции в пассажирской авиации после кризиса? Какое влияние он окажет на длительные перелеты?