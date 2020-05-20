Ситуация в авиационной отрасли будто после войны
Одним из секторов, наиболее пострадавших от кризиса Covid-19, является авиация. Ранее загруженные аэропорты теперь пустуют, а самолеты простаивают. Однако постепенно картина будет меняться, и самолеты вновь поднимутся в воздух. Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс в интервью TVNET рассказал о ситуации в авиакомпании и о том, что придется учитывать пассажирам после завершения кризиса.
- Насколько стабильна на данный момент финансовая ситуация в airBaltic? Нужна ли будет еще государственная поддержка?
- В нынешней ситуации мы живем за счет собственных финансов, поскольку прошлым летом успешно выпустили облигации на 200 миллионов евро. С 17 февраля компания airBaltic приостановила регулярные пассажирские рейсы за исключением репатриационных. Мы продолжаем платить и выполнять свои обязательства за счет собственных ресурсов. Поддержку от государства мы получим в течение двух месяцев. Поскольку кризис продолжается, нам потребуются дополнительные средства, и мы получим эти деньги от нашего акционера.
- Какой доход теряет airBaltic за время кризиса Covid-19?
- Кризис еще не кончился, поэтому ответить более точно на этот вопрос можно будет только тогда, когда мы начнем регулярно летать. То, что можно сказать уже сегодня - в бизнес-плане airBaltic огромная разница между тем, что мы намеревались сделать в этом году, и тем, что будет в итоге сделано.
Мы подразумеваем, что наш доход в этом году будет примерно на 400 миллионов евро ниже, чем было запланировано. В эту сумму входит период простоя, а также последующий за ним период.
Нужно считаться с тем, что в ближайшем будущем будут продолжать применять различные экономические и другие ограничения. Кризис Covid-19 не закончится, даже когда полеты возобновятся.
Следует также учитывать, что изменятся привычки и поведение пассажиров. Кризис Covid-19 повлияет практически на весь пятилетний бизнес-план airBaltic. Это кризис, который затрагивает всю отрасль, и мы надеемся, что сможем оправиться от него к 2025 году.
- Если 9 июня режим чрезвычайной ситуации в Латвии будет отменен, какое количество рейсов airBaltic сможет возобновить?
- Если появится возможность возобновить полеты с 9 июня, то мы будем реализовывать их пятью самолетами. Полеты из Вильнюса и Таллинна возобновятся быстрее. В настоящее время в Европе ведутся широкие дебаты о том, какие рейсы возможны, а какие нет.
В рамках "стартового плана" предполагается начать полеты на пяти самолетах. Нельзя исключать возможность, что мы начнем летать одним самолетом по двум маршрутам. Будем искать возможности, как возобновить регулярные рейсы.
- Какими могут быть первые направления, куда полетит airBaltic?
- Ситуация меняется каждый день, и очень многое зависит от распространения Covid-19. Есть очень большой спрос на полеты в Лондон, однако я не думаю, что это будет возможно в ближайшее время.
Амстердам, Франкфурт, Осло, Копенгаген - теоретически эти города могут быть первыми пунктами назначения, а затем постепенно присоединятся и другие точки, особенно в скандинавских странах, где ситуация с распространением Covid-19 не так уж и плоха.
- Как вы думаете, какими будут основные тенденции в пассажирской авиации после кризиса? Какое влияние он окажет на длительные перелеты?
- Влияние на длительные рейсы будет гораздо более значительным, чем на короткие. Если мы посмотрим на США - туда мы не попадаем. Так же, как и граждане США не могут полететь в Европейский союз. Сначала нужно подумать об открытии внутренних границ Европы, а также о возобновлении внутриевропейских рейсов. Затем постепенно будут медленно открываться другие континенты. Есть вероятность, что Китай откроет возможность летать быстрее, чем США.
- Иностранные СМИ говорят о различных мерах предосторожности, которые авиакомпании могут использовать для обеспечения дистанцирования во время полета. Что планирует делать airBaltic?
- Если со стороны правительства не будет указа, мы, конечно, не станем вынимать средний ряд пассажирских кресел. Если же от государственных лиц будет исходить такой приказ, тогда airBaltic это сделает. Однако если у нас во время полета будет заполнено всего 89 мест, для удобства пассажиров мы оставим средний ряд сидений свободными. Но если желающих лететь будет больше и не будет введено никаких запретов, пассажиры смогут также сидеть и в среднем ряду.
- Будет ли у бортпроводников "спецодежда"?
- В настоящее время мы выполняем отдельные репатриационные рейсы, режим которых значительно отличается от обычных ежедневных рейсов. На этих рейсах в зависимости от пункта назначения бортпроводники обеспечены защитными средствами. После кризиса Covid-19 бортпроводникам определенно понадобятся маски для лица и перчатки, но пока не ясно, будет ли нужна им спецодежда.
Пассажирам также во время полетов придется использовать защитные маски.
- Что еще нужно учитывать пассажирам?
- В аэропорту будут измерять температуру. Следует также иметь в виду, что в каждой стране будут свои ограничения, которые необходимо учитывать как пассажирам, так и нам. Здесь следует отметить, что организация полетов может со временем меняться, так как мы будем наблюдать, какие ограничения работают, а какие могут быть бесполезными.
В настоящее время у нас есть восемь самолетов, готовых подняться в небо хоть завтра. Их поддерживают в хорошем техническом состоянии, так как мы надеемся, что сможем вскоре возобновить полеты.
- Что может произойти с бюджетными авиакомпаниями?
- Конечно, бюджетные авиакомпании тоже вернутся, потому что у них очень успешная бизнес-модель, основанная на низких ценах. Однако им также придется учитывать различные ограничения и меры предосторожности. Все зависит от того, какая у конкретной авиакомпании финансовая ситуация.
Это как после войны, когда функционирующая инфраструктура разрушена и ее нужно постепенно восстанавливать. Конечно, физически все осталось целым, потому что у нас все еще есть аэропорты и самолеты, но взгляд общественности на транспортную отрасль резко изменился из-за Covid-19.
Авиакомпаниям предстоит доказать, что полеты безопасны, иначе люди не будут доверять воздушному транспорту, который для нас так важен.
- О ценах на билеты - если самолеты будут заполнены только частично, будет ли выгодно выполнять такие рейсы? Не последует ли за этим повышение цен на билеты?
- Судя по всему, в прошлом году мы работали со значительными убытками, поэтому для нас, как и для других авиакомпаний, для преодоления этого кризиса важно иметь достаточно денег.
Кризис означает, что нам придется начать полеты с меньшим количеством пассажиров, чем раньше. Мы вынуждены будем снова инвестировать, перестраивать сеть. Цены на билеты у нас будут доступными, но после кризиса они в большей степени будут зависеть от конкуренции.
Учитывая ограниченное число пассажиров, airBaltic планирует цены на билеты так, чтобы они были ниже, чем раньше. Это необходимо сделать, чтобы полеты были более доступными.
Однако в самом начале цены на билеты у всех авиакомпаний могут быть выше, поскольку спрос на отдельные направления может быть очень высоким. Но в долгосрочной перспективе мы считаем, что со временем сможем и дальше снижать цены.
- Учитывая, что количество пассажиров из-за Covid-19 будет меньше, какие новые услуги airBaltic сможет ввести, чтобы компенсировать или частично компенсировать нехватку пассажиров?
- Мы не собираемся восполнять нехватку пассажиров, но нам придется тщательно анализировать, какие маршруты пользуются большим спросом. Кризис Covid-19 остановил полеты и фактически вызвал худший экономический кризис в Европе со времен Второй мировой войны.
В результате кризиса некоторые европейцы потеряли работу, денежный поток уменьшился, обанкротились многие компании, следовательно - упала потребность в командировочных рейсах. То же самое и с туризмом - из-за введенных ограничений нельзя летать во многие страны, поэтому желающих отправиться на отдых будет гораздо меньше.
Первыми пассажирами станут те, кто хочет навестить родственников или решить неотложные деловые вопросы.
- А что насчет багажа? Раньше всплывали разные истории о том, что пассажирам приходилось платить за багаж, даже если он превышал допустимые 8 кг всего на несколько граммов. После кризиса Covid-19 airBaltic продолжит уделять такое внимание контролю багажа?
- Стандарты допустимого веса ручной клади в airBaltic, так же как и у других авиакомпаний, 8 килограммов. Мы внедрили новую услугу - теперь за дополнительную плату допустимый вес может достигать 12 килограммов.
Багаж взвешивают для того, чтобы быть честными по отношению к тем, кто дополнительно платит за 12 кг багажа. У 97% пассажиров не было никаких проблем с этим, и услуга пользовалась большим спросом. К сожалению, некоторым пассажирам идея не понравилась.
Весовые ограничения очень важны и предназначены для того, чтобы мы могли точно рассчитать приблизительный вес самолета при взлете и посадке. Например, если каждый из 150 пассажиров берет дополнительные четыре килограмма багажа, это означает, что самолет должен будет перевозить лишние 600 килограммов.
- Будет ли airBaltic продолжать выполнять грузовые рейсы (например, для перевозки медицинского оборудования)?
- Да, если это будет экономически обоснованно. Мы не типичная грузовая авиакомпания - являемся одним из главных поставщиков почты в Латвии.
Поскольку в настоящее время мы не летаем, может задерживаться и доставка отдельных посылок. Также могут продолжиться полеты в Китай, если в этом будет необходимость и выгода. Здесь следует напомнить, что наши самолеты предназначены для перевозки пассажиров, а не грузов.