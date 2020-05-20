Велогонщик Лэнс Армстронг признался, что принимал допинг с 21 года

Очередная порция признаний Армстронга содержится в документальном фильме, посвященном его карьере. Лэнс подчеркнул, что его никто не вводил в заблуждение и он сознательно применял запрещенные вещества, пишет Newsru.

"Мне был 21 год. Я начал принимать кортизон во время первого сезона в профессионалах, в 1992 году, за год до победы на чемпионате мира. Мы уже баловались кортизоном или чем-то еще. Но ЭПО вывел на новый уровень. Его эффективность была такова, что все в спорте принялись использовать это ракетное топливо. Мы не могли оставаться в стороне", - приводит слова спортсмена ESPN.

Напомним, Армстронг семь раз подряд выиграл самую престижную веломногодневку "Тур де Франс" с 1999 по 2005 год. Несколько лет назад он признался в употреблении допинга, после чего его пожизненно дисквалифицировали и лишили всех титулов, завоеванных до 1998 года.

Теперь бывший идол велоспорта зарабатывает на жизнь рассказами о своем темном прошлом.

Новой исповеди Лэнса Армстронга посвящен документальный фильм Марины Зенович "Lance", две серии которого покажут 24 и 31 мая. Трейлер начинается с вопроса: "Худшее, что вы сделали в своей жизни?" Армстронг на секунду задумывается и отвечает: "Каждый человек должен ответить этот вопрос".