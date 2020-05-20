Ласнамяэ и Мустамяэ свяжет экспресс-маршрут

С 1 июня автобус №9 будет ходить по маршруту "Кадака - Прийсле". Как и прежде, линия будет обслуживаться в утренние часы и только по рабочим дням, но если до сих пор автобус номер 9 доезжал только до остановки "Кивисилла", то с 1 июня он поедет дальше по улице Гонсиори в сторону Ласнамяэ, останавливаясь на остановках "Гонсиори", "Магазин Котка", "Лаагна", "Мустакиви", "Кярбери", "Рейну" и "Прийсле".

"Если до сих пор в Таллинне по очень длинному маршруту через несколько районов города ходил автобус номер 5, то теперь у нас будет экспресс-линия, которая соединит Ласнамяэ и Мустамяэ, что позволит избежать необходимости пересадок. Посмотрим, как это себя оправдает, но мы хотим, чтобы пересадок во время поездок было бы меньше", - сказал Новиков, дав понять, что если эксперимент себя оправдает, то власти продолжат применять такую практику.