14 технологических трендов, которые будут формировать посткоронакризисную эру

Коронакризис, который станет причиной масштабного экономического спада, выступит ускорителем для дигитализации различных сфер. Если в ближайшее время какую-то сферу и ждут инвестиции, то именно сферу дигитализации.
Мы слышали об этом от всех великих визионеров нашего времени. Теперь стало предельно ясно: распространение COVID-19 и меры, принимаемые правительствами разных стран, перевернули с ног на голову привычный уклад жизни. Продажи, образование, администрирование, сектор здравоохранения, да и просто обычная офисная работа – ни одна из этих сфер пока не дигитализирована до такой степени, как нам до сих пор казалось, пишет издание TrendingTopics.
Тем, кто планирует использовать кризисное время для создания новой компании либо чтобы реформировать имеющуюся, стоит учесть следующие тренды:
1. EdTech. Дигитализация сферы образования
Edtech (Educational technology) – это практика внедрения технологий и нестандартных решений в образование для лучшего усвоения знаний.
Коронакризис стал последним звоночком для традиционно медленной сферы образования. Учителя стараются понять, как работает Zoom и Microsoft Teams, чтобы быть на связи с учениками. Определенно, это именно та сфера, в которой решительные и быстрые создатели стартапов смогут предложить свои решения школам, властям, детям и родителям. И, естественно, заработать. К 2024 году мировой рынок смарт-обучения может вырасти более чем в двое и достичь объема в 56 миллиарда долларов.
2. HealthTech. Дигитальные решения в области здравоохранения выходят на авансцену
Несмотря на то, что фитнес-трекеры и видеозвонки докторам стали уже обыденностью, решения в этой сфере найти не так просто: обработка данных и разработка новых приложений происходит медленно. В том числе из-за директив по защите данных. Инвесторы, правда, называют сферу HealthTech одной из приоритетных на ближайшее время.
3. Работа на удаленке становится стандартной практикой
До сих пор работа из дома была приятным бонусом, которым поощряли хороших и заслуживающих доверия работников. Это положение меняется. Независимо от того, насколько физическое присутствие работника необходимо в офисе, люди все больше будут трудиться из дома. Это предполагает изменения с обеих сторон трудового договора: работодатель должен будет обеспечивать необходимые технические средства работникам и укрепить свое доверие к самостоятельной работе людей, а работники больше, чем раньше должны будут решать проблему баланса трудовой и личной жизни.
4. Коворкинги снова в работе
Этот пункт вырастает из предыдущего. Коворкинги, то есть офисы, где рабочее место можно снимать даже если вы фрилансер или решили поработать вне офиса пару часов, сейчас пустуют. Но это снова изменится. Стоит признать, что часть владельцев компаний задумаются о том, нужен ли им вообще постоянный офис. Они будут искать более гибкие условия и решения.
5. Сфера eCommerce станет проще и быстрее
Во время коронакризиса и социальной изоляции резко выросли объемы интернет-продаж во всех областях. Растет спрос на системы онлайн-покупок и э-магазинов, его пока частично удовлетворяют имеющиеся платформы, но вырастет и потребность в решениях в сопутствующих э-продажам сферах: логистике, платежных системах, доставке и тд.
Например, инвестиции Facebook в Индии показали, насколько сфера нуждается в новшествах. Соцсеть инвестировала 5,7 миллиардов долларов в компанию Jio Platforms, которая поставила своей целью перевести 60 миллионов местных микро-, мелких и среднего размера бизнесов и 30 миллионов мелких торговцев в онлайн – через канал продаж в мессенджере WhatsApp.
6. Эффективные решения в сфере трудоустройства
В США произошел самый резкий рост безработицы со времен Великой депрессии, бьет рекорды безработица и в Европе. Рекрутинговые платформы видят давление на свои сервисы: они должны будут не только быть более оперативными, но и где-то даже изменить свою стратегию. Так как число вакансий будет снижаться, фокус сместится с объявлений о работе в сторону работников, которые будут соревноваться за рабочие места. Если еще недавно кампании сетовали на нехватку квалифицированного персонала, то что будет происходить сейчас? Есть основания предполагать, что нас, скорее, ожидает бум фрилансовых платформ, а большой спрос будет на решения, которые помогут компаниям быстрее находить нужных работников под конкретные задачи и оценивать их.
7. Кибер-безопасность становится обязательной
Во время массового исхода работников на удаленку, участились кибератаки: брешь появляется при передаче информации от работников, которые трудятся из дома, к облачным сервисам компаний. Злоумышленники использовали не только страх обычных пользователей перед коронавирусом, но и прорехи в безопасности бизнесов. В том числе, пользуясь наплывом не очень ИТ-грамотных пользователей в интернет-магазины.
8. Сфера онлайн-развлечений
Среди победителей коронакризиса оказались не только Zoom и Slack, но и Netflix и Snapchat – потому что они могут предоставить вам возможности для развлечений дигительно и по всему миру. В ту же копилку – платформы для стриминга музыки, театральных представлений, музейных проектов. Крупные медиакампании работают над разработкой своих решений в сфере компьютерных игр и э-спорта.
Да, об этом говорили уже порядка десяти лет. Но коронакризис показал, что игрок в Fortnite может вести виртуальный рэп-концерт, и на него «придут» миллионы пользователей.
9. Разумное потребление
Период социальной изоляции заставил многих людей вернуться в кухню. А также обратиться к местным продуктам. Европейские стартапы, помогающие выращивать и доставлять до потребителя местные продукты, сейчас процветают. Но имейте в виду, мы не говорим о хипстерских продуктах премиум-сегмента, а о массовых доступных товарах. Также больший рынок появляется для приложений, которые помогают ресторанам распродавать остатки продуктов по низким ценам.
10. Более эффективное э-государство
Люди по обе стороны Атлантики слагают в соцсетях легенды о том, как во время коронакризиса работали (и часто – не работали) решения э-государств. До сих пор во многих странах этим системам еще есть куда развиваться. Но кризис обратил внимание на важность таких услуг и необходимость их совершенствования. По итогам пандемии многие государства займутся дигитализацией своих услуг.
11. Решения для дигитальной слежки
Нам это может не нравиться, но это происходит: властям и другим крупным организациям понадобятся решения в области технологий дигитальной слежки. Начиная от измерения температуры тела пассажиров в аэропортах до проверки, соблюдают ли люди безопасную дистанцию и запрет на передвижение. Властям многих стран понадобятся подобные решения на случай новых пандемий и экстренных ситуаций. Термокамеры, дроны, приложения и так далее.
12. Десктоп - не прошлый век
Многие годы все поголовно делали ставку и призывали ставить на мобильные форматы. Но на изоляции или в карантине пользователи стали больше обращаться к использованию старого доброго стационарного компьютера, лаптопа или телевизора – так, например, Zoom, который сейчас используют порядка 300 млн юзеров, главным образом работает на десктопе, не в мобильном. Даже Instagram – гигант, который всегда работал по принципу «Mobile First» – сейчас переносит все больше функций в десктоп.
13. Электронные деньги
Во многих странах во время пандемии звучали призывы использовать карточки, а не наличные для оплаты, безналичные расчеты стали новым стандартом. Да и проекты банков по разработке частных и государственных криптовалют не останавливались на это время. В Южной Корее государственная криптовалюта начала тестироваться в апреле. Их опыт станет важным примером для многих стран и компаний.
14. Финансовая грамотность
Многие люди, которые потеряют деньги в кризис, будут думать о том, как вернуть их в будущем. Целый ряд европейских кампаний сейчас пытается упаковать финансовые решения в простые в использовании приложения. Будущее за теми, кто сможет скомбинировать различные сферы: криптовалюты, недвижимость, peer 2 peer.