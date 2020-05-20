14 технологических трендов, которые будут формировать посткоронакризисную эру

Например, инвестиции Facebook в Индии показали, насколько сфера нуждается в новшествах. Соцсеть инвестировала 5,7 миллиардов долларов в компанию Jio Platforms, которая поставила своей целью перевести 60 миллионов местных микро-, мелких и среднего размера бизнесов и 30 миллионов мелких торговцев в онлайн – через канал продаж в мессенджере WhatsApp.

6. Эффективные решения в сфере трудоустройства

В США произошел самый резкий рост безработицы со времен Великой депрессии, бьет рекорды безработица и в Европе. Рекрутинговые платформы видят давление на свои сервисы: они должны будут не только быть более оперативными, но и где-то даже изменить свою стратегию. Так как число вакансий будет снижаться, фокус сместится с объявлений о работе в сторону работников, которые будут соревноваться за рабочие места. Если еще недавно кампании сетовали на нехватку квалифицированного персонала, то что будет происходить сейчас? Есть основания предполагать, что нас, скорее, ожидает бум фрилансовых платформ, а большой спрос будет на решения, которые помогут компаниям быстрее находить нужных работников под конкретные задачи и оценивать их.

7. Кибер-безопасность становится обязательной

Во время массового исхода работников на удаленку, участились кибератаки: брешь появляется при передаче информации от работников, которые трудятся из дома, к облачным сервисам компаний. Злоумышленники использовали не только страх обычных пользователей перед коронавирусом, но и прорехи в безопасности бизнесов. В том числе, пользуясь наплывом не очень ИТ-грамотных пользователей в интернет-магазины.

8. Сфера онлайн-развлечений

Среди победителей коронакризиса оказались не только Zoom и Slack, но и Netflix и Snapchat – потому что они могут предоставить вам возможности для развлечений дигительно и по всему миру. В ту же копилку – платформы для стриминга музыки, театральных представлений, музейных проектов. Крупные медиакампании работают над разработкой своих решений в сфере компьютерных игр и э-спорта.

Да, об этом говорили уже порядка десяти лет. Но коронакризис показал, что игрок в Fortnite может вести виртуальный рэп-концерт, и на него «придут» миллионы пользователей.

9. Разумное потребление

Период социальной изоляции заставил многих людей вернуться в кухню. А также обратиться к местным продуктам. Европейские стартапы, помогающие выращивать и доставлять до потребителя местные продукты, сейчас процветают. Но имейте в виду, мы не говорим о хипстерских продуктах премиум-сегмента, а о массовых доступных товарах. Также больший рынок появляется для приложений, которые помогают ресторанам распродавать остатки продуктов по низким ценам.

10. Более эффективное э-государство