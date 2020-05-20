Ничему жизнь не учит: суд наказал молодого человека за вождение без прав, через два дня он вновь сел за руль

Хотя молодой человек уже был наказан за подобное деяние в начале этого года, всего через два дня после того, как в январе стало известно о решении суда, он решил снова сесть за руль без водительским прав. Согласно обвинению, в конце января в 23.21 вечера молодой человек управлял машиной без водительским прав соответствующей категории.

Молодого человека приговорили к девяти месяцам тюрьмы, наказание было уменьшено на треть, то есть до шести месяцев. Но наказание было также увеличено за счет неотбытого срока, то есть на семь месяцев. Таким образом, за вождение без прав молодой человек проведет за решеткой год и один месяц.