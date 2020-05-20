Исследование: более трети нефтегазовых ресурсов Северного моря могут остаться в недрах из-за падения цен на нефть

Нефть Brent в последние дни торгуется около этого уровня после падения впервые за 17 лет ниже $25 за баррель в апреле.

По оценке профессора университета Абердина Алекса Кемпа, при цене в $35 за баррель экономически обоснованной является добыча 8,3 млрд баррелей углеводородных ресурсов до 2050 года, при этом 4,6 млрд баррелей останется в недрах.

"Это означает, что очень много месторождений останутся неразведанными, поскольку они не пройдут ценовой барьер", - сказал он, отметив, что добыча нефти и газа на шельфе Северного моря вступила в "долгосрочный кризис".

Согласно исследованию, даже при цене в $45 за баррель, добыча 28% углеводородных ресурсов региона будет невыгодна. Как отмечает FT, в результате добыча на некоторых более освоенных месторождениях может быть прекращена раньше, чем планировалось.

Обвал цен на нефть вызвал сомнения относительно долгосрочного будущего нефтегазовой отрасли региона. Во вторник Neptune Energy отказалась от покупки активов Edison в Северном море за $250 млн. Компания не указала причину выхода из сделки, но, по информации осведомленных источников FT, это произошло из-за падения нефтяных цен. Neptune заплатит неустойку в $5 млн за отказ от обязательств.