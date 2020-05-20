Статистика ⟩ Из-за чрезвычайного положения пары меньше женились и разводились, сейчас же грядет волна разводов

По словам старшего аналитика Департамента статистики Алис Таммур, снижение числа браков и разводов естественно, потому что проведение семейных событий в эти месяцы было затруднено. «Число регистраций брака во время чрезвычайного положения снизилось на четверть. В то же время почти 200 прав смогли найти возможность зарегистрировать свой брак», - отмечает Таммур.

Всего за четыре месяца этого года заключено больше браков, чем за аналогичный период в 2019 году. В половину больше чем обычно было зарегистрировано браков в феврале, всего 500. Особенным можно отметить 20 февраля, когда брак зарегистрировали 130 пар.

Количество разводов за последний месяц сократилось почти вдвое. По словам Таммура, из-за чрезвычайного положения оформление разводов было отложено, поэтому можно предположить, что в ближайшее время будет увеличение числа разводов.