Статистика ⟩ Из-за чрезвычайного положения пары меньше женились и разводились, сейчас же грядет волна разводов

По первоначальный данным Департамента статистики в марте и апреле в Эстонии было зарегистрировано на 198 браков и 130 разводов меньше, чем годом ранее. Всего за два месяца поженились 490 пар и развелись 359.
По словам старшего аналитика Департамента статистики Алис Таммур, снижение числа браков и разводов естественно, потому что проведение семейных событий в эти месяцы было затруднено. «Число регистраций брака во время чрезвычайного положения снизилось на четверть. В то же время почти 200 прав смогли найти возможность зарегистрировать свой брак», - отмечает Таммур.
Всего за четыре месяца этого года заключено больше браков, чем за аналогичный период в 2019 году. В половину больше чем обычно было зарегистрировано браков в феврале, всего 500. Особенным можно отметить 20 февраля, когда брак зарегистрировали 130 пар.
Количество разводов за последний месяц сократилось почти вдвое. По словам Таммура, из-за чрезвычайного положения оформление разводов было отложено, поэтому можно предположить, что в ближайшее время будет увеличение числа разводов.
В прошлом году в Эстонии был заключен 6701 брак и оформлено 2790 разводов. Число браков растет в последние годы, а число разводов падает.