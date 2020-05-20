В Эстонском национальном музее открылась преисподняя

«Скоро в Эстонском национальном музее можно будет посмотреть витражи Туули Пухвель и картины Юсся Пихо, посетить юбилейную выставку Сиймы Шкоп и выставку чулок с острова Муху. Мы также намерены более интенсивно использовать наружную территорию музея, в том числе открыть уличное кафе и сцену перед главным входом в музей, под козырьком», рассказал директор по развитию Эстонского национального музея Вильяр Похомов. В зале Хурта устроена студия для проведения выпускных вечеров и конференций онлайн.

В интересах нашей общей безопасности просим посещать музей с соблюдением правила 2+2 и дезинфицировать руки. Очистка помещений и оснащения Эстонского национального музея осуществляется чаще прежнего, в том числе сенсорных дисплеев – через каждые два часа, наушников – после каждого использования. Нет доступа лишь к нескольким экспонатам, среди которых и карельская баня, из-за невозможности поддержания безопасной дистанции.