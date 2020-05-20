Selver открыл Selvekapp

«Справившись с чрезвычайной ситуацией, мы с полной уверенностью можем сказать, что e-Selver – интернет-магазин, в котором совершенно нет очередей. Мы усовершенствовали рабочие процессы, поэтому заказ, оформленный в первой половине дня, будет получен клиентом в тот же день. Даже в случае неожиданно высокого спроса мы гарантируем, что за дверью интернет-магазина Selver очередей больше не возникнет. Благодаря Selvekapp появилась еще одна возможность быстрого и удобного доступа к продуктам питания, а также к потребительским товарам», – сказала член правления Selver Кристи Ломп.

По словам руководителя Cleveron Арно Кютта, приятно видеть, что открытые к инновациям предприятия и в Эстонии начинают все активнее пользоваться технологией Cleveron. «Selver и Cleveron объединяет общая цель – желание предлагать своим клиентам лучшие решения. Все продукты, разработанные Cleveron, будь то простой посылочный автомат на автобусной остановке или роботизированный шкаф для выдачи продуктов питания, должны быть удобны для конечного пользователя и экономить их время. То же самое хочет предложить и Selver», – добавил Кютт.

Чтобы получить товар в Selvekapp, в качестве места получения товара в интернет-среде e-Selver следует выбрать „Tulen Peetri Selveri Selvekappi järele“ («Заберу в Peetri Selver из Selvekapp») и выбрать подходящий промежуток времени.

Временные интервалы для Selvekapp продолжительнее, чем в случае доставки на дом – товар может храниться в Selvekapp два с половиной часа. Покупки в Selvekapp выдаются в четырех временных промежутках с 10:30 до 22:00.

При поступлении заказа в шкаф, клиент получает SMS с PIN-кодом, необходимым для получения товара. Заказ можно получить, введя данный PIN-код. Роботизированный шкаф имеет несколько зон с разными температурами, поэтому можно смело заказывать охлажденные и замороженные продукты.

Доставкой в Selvekapp может воспользоваться только клиент с Партнерской картой, авторизовавшийся в системе e-Selver. Клиент должен быть старше 18 лет.

Интернет-магазин e-Selver, который был удостоен звания самого удобного в стране, доступен почти 800 000 жителям Эстонии. E-Selver – интернет-магазин продовольственных товаров с самым большим в Эстонии регионом обслуживания.

Курьеры e-Selver доставляют заказы на дом клиентам в Таллинне, в большинстве районов Харьюмаа, Рапла и Рапламаа, Пярну и его окрестностях, Тарту и в ближайших к нему районах. Заказы выдаются и в инфопунктах 13 магазинов Selver, самые новые из которых – пункты выдачи Kadaka Selver в Таллинне, Anne Selver в Тарту и Suurejõe Selver в Пярну.

В дополнение к широкому ассортименту продовольственных товаров, e-Selver доставляет на дом и крупную бытовую технику, такую как холодильники, стиральные машины и телевизоры, а также автотовары, игровые приставки, книги, спортивные аксессуары и многое другое.