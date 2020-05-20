Медики — жителям Эстонии: начало, продолжительность и масштаб второй волны Covid-19 зависит от каждого из нас

Медики просят эстоноземельцев по-прежнему соблюдать профилактические меры — гигиену рук, этикет кашля и дистанцирование. «Пока ни в коем случае не стоит терять бдительность, - сказал член правления PERH, главный врач профессор Пеэп Тальвинг. - Правильная гигиена рук и сохранение дистанции по-прежнему играют ключевую роль в предотвращении распространения инфекции. Просим людей при переходе на привычный ритм жизни действовать ответственно и избегать лишних рисков».

Больницы вернулись к обычному ритму работу, но сохраняют готовность лечить COVID-позитивных пациентов. Для предотвращения распространения вируса в больницах строго соблюдаются меры профилактики, больницы оценивают степень риска инфекции для сотрудников и пациентов.

«Работники здравоохранения подвержены большему риску заболевания, поскольку для них контакт с больными часто является неизбежным, - сказал заведующий службой контроля инфекций PERH доктор Майт Алтметс. - Риски, которые от работников здравоохранения передаются дальше коллегам и пациентам и с низким иммунитетом, являются существенными. Поэтому мы в своем поведении должны быть несколько строже остального общества и наряду с тщательной работой сознательно применять меры, чтобы предотвратить заболевания в коллективе».