Медики — жителям Эстонии: начало, продолжительность и масштаб второй волны Covid-19 зависит от каждого из нас

Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 постепенно улучшается, чрезвычайное положение прекращено и ограничения смягчаются, но риск заражения вирусом все еще существует и профилактика по-прежнему важна, подчеркивают медики Северо-Эстонской региональной больницы (PERH).
Медики просят эстоноземельцев по-прежнему соблюдать профилактические меры — гигиену рук, этикет кашля и дистанцирование. «Пока ни в коем случае не стоит терять бдительность, - сказал член правления PERH, главный врач профессор Пеэп Тальвинг. - Правильная гигиена рук и сохранение дистанции по-прежнему играют ключевую роль в предотвращении распространения инфекции. Просим людей при переходе на привычный ритм жизни действовать ответственно и избегать лишних рисков».
Больницы вернулись к обычному ритму работу, но сохраняют готовность лечить COVID-позитивных пациентов. Для предотвращения распространения вируса в больницах строго соблюдаются меры профилактики, больницы оценивают степень риска инфекции для сотрудников и пациентов.
«Работники здравоохранения подвержены большему риску заболевания, поскольку для них контакт с больными часто является неизбежным, - сказал заведующий службой контроля инфекций PERH доктор Майт Алтметс. - Риски, которые от работников здравоохранения передаются дальше коллегам и пациентам и с низким иммунитетом, являются существенными. Поэтому мы в своем поведении должны быть несколько строже остального общества и наряду с тщательной работой сознательно применять меры, чтобы предотвратить заболевания в коллективе».
Медики региональной больницы призывают всех к ответственному поведению. Это особенно касается участия в мероприятиях с большим количеством участников, в том числе встреч в расширенном кругу семьи или с друзьями. «Начало, продолжительность и масштаб второй волны Covid-19 зависит от каждого из нас самих, - сказал Тальвинг. - Если мы будем беречь свое здоровье и здоровье своих близких, мы успешнее предотвратим и распространение инфекции в обществе».