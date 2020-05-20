Доктор Мясников посоветовал россиянам не искать коронавирус в каждом чихе
Глава российского информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом Александр Мясников заявил в эфире Youtube-канала "Соловьев LIVE", что инфекция "все равно возьмет свое" и те, "кому положено умереть, - помрут", передает Newsru.com.
В эфире Мясников рассуждал о страхе россиян перед коронавирусом, и посоветовал не искать в любом симптоме именно коронавирус. "Даже если коронавирус, ну и что? Конечно, надо пойти сдать анализ, чтобы не заразить других, но вы же понимаете, что это иллюзия. Если мы сейчас все будем считать, что каждый чих коронавирус, и побежим проверяться, то никаких анализов не хватит", - сказал Мясников.
Он также посоветовал людям "просто жить", заявив, что инфекция "все равно возьмет свое". "Мы все равно все переболеем. Кому положено умереть - помрут", - сказал Мясников. Не исключено, что таким парадоксальным образом врач выразил недавно звучавшую мысль о том, что пандемия пойдет на спад только после того, как вирусом переболеет 70-80% населения Земли.
Он также заметил, что не боится заболеть коронавирусом, а безопасная вакцина от него появится не скоро. "Ее хоть завтра можно скомкать. Вы пойдете прививаться? Я не пойду. Непроверенная вакцина. Я лучше пойду, заражусь коронавирусом и у меня шансы умереть - 4%", - сказал врач.
Ранее Мясников был известен оптимистичной позицией по поводу готовности российской системы здравоохранения к эпидемии нового коронавируса. 12 апреля он заявил о "русском чуде" - небольшой смертности от коронавируса в России. "Все говорят о "германском чуде" и молчат про русское: а ведь в Германии 2800 умерших на 82 млн населения при том, что в России - меньше 100 [человек] на 145 млн", - написал он в своем телеграм-канале.
В начале февраля Мясников утверждал, что коронавирус может быть полезным для россиян, поскольку люди стали чаще мыть руки и носить защитные маски. Тогда он говорил, что вероятность заразиться новым вирусом для россиян составляет "ноль целых и ноль в периоде". По его словам, проблема коронавируса преувеличена истерикой в СМИ.
20 марта он прогнозировал, что эпидемия COVID-19 должна сойти на нет уже к середине апреля, и называл коронавирус "сезонным явлением". Через две недели Мясников признал ошибку в прогнозах и предложил дождаться вырабатывания "коллективного иммунитета". А в конце апреля он заявил, что мир ждет более серьезная и смертоносная эпидемия, чем нынешняя пандемия, со смертностью в 30-35%. Сегодняшнюю ситуацию со вспышкой коронавируса он назвал возможностью подготовиться к новым испытаниям.