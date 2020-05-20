Обзор ⟩ Как введение локдауна ударило по экономикам ведущих стран Европы

Германия официально находится в состоянии рецессии после того, как статистическое агентство страны сообщило, что ее экономика сократилась на 2,2 процента в первом квартале 2020 года.

Но в первом квартале снижение экономической активности Германии составило лишь половину от снижения, наблюдаемого до сих пор во Франции и Италии.

Говорит ли это о том, насколько тяжелым может быть экономический ущерб в разных странах Европы? Значит ли это, что некоторые европейские правительства выполняют свои работу по защите рабочих мест и доходов лучше, чем другие? Или это просто вопрос времени, связанный с тем, что некоторые страны ввели локдаун раньше?

Ниже приводится экономическое воздействие пандемии на разные страны Европы к настоящему времени и делается вывод о том, какой урок можно вынести

Германия: Первый квартал -2.2% | 2020 -6.9% (Прогноз МВФ на полный год)

Ограничения, введенные правительством Германии в рамках локдауна, включали в себя запрет на проведение общественных собраний, закрытие ресторанов, второстепенных магазинов и закрытие школ.

Ограничения были введены 22 марта - позже, чем в некоторых других странах. Это может объяснить, почему удар по ВВП Германии за первый квартал оказался меньше, хотя аналитики ожидают 14-процентного сокращения во втором квартале.

Германия также относительно рано смогла ослабить ограничения: магазины уже разрешено открыть заново, а футбольная Бундеслига лига получила зеленый свет для возобновления матчей. Школы тоже постепенно открываются.

Более 10 миллионов немцев зарегистрировались для частичной компенсации их заработной платы государством. И, согласно МВФ, страна внедрила фискальные меры для поддержки рабочих и предприятий, которые оцениваются в 6 процентов ВВП.

Эффективность Германии в крупномасштабном тестировании на вирус может помочь ее внутренней экономике избежать серьезных сбоев в конце этого года, если произойдет еще одна вспышка, хотя ее зависимость от экспорта в мире, переживающем серьезную рецессию, скорее всего, станет источником слабости.

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что годовой спад для Германии составит 7 процентов, что в целом соответствует и другим европейским странам.

Франция: Q1 -5.8% | 2020 -7.2%

Французское правительство 17 марта объявило строгий локдаун для своего населения в 67 миллионов, что помогло перенести удар по производству, который в первом квартале составил почти 6 процентов.

По данным МВФ, меры государственной финансовой поддержки составляют до 4,7 процента ВВП, включая систему субсидирования частичной занятости в стране.

На этой неделе карантин был ослаблен: теперь открыты парикмахерские, магазины одежды, цветочные и книжные магазины. Школьники тоже начинают возвращаться.

Но МВФ ожидает, что годовой спад производства во Франции составит 7,2 процента.

На этой неделе глава центробанка Франции подсчитал, что локдаун обошелся экономике примерно в 6 процентов от потерянной активности, но окончательный счет будет выше, потому что восстановление, вероятно, будет неравномерным.

Италия: Q1 -4.7% | 2020 -9.1%