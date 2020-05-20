Обзор ⟩ Как введение локдауна ударило по экономикам ведущих стран Европы

Воздействие мер по прекращению распространения коронавируса на европейском континенте до сих пор было неравномерным. Экономический журналист издания Independent Бен Чу рассуждает, есть ли уроки, которые можно извлечь из этих мер.
Германия официально находится в состоянии рецессии после того, как статистическое агентство страны сообщило, что ее экономика сократилась на 2,2 процента в первом квартале 2020 года.
Но в первом квартале снижение экономической активности Германии составило лишь половину от снижения, наблюдаемого до сих пор во Франции и Италии.
Говорит ли это о том, насколько тяжелым может быть экономический ущерб в разных странах Европы? Значит ли это, что некоторые европейские правительства выполняют свои работу по защите рабочих мест и доходов лучше, чем другие? Или это просто вопрос времени, связанный с тем, что некоторые страны ввели локдаун раньше?
Ниже приводится экономическое воздействие пандемии на разные страны Европы к настоящему времени и делается вывод о том, какой урок можно вынести
Германия: Первый квартал -2.2% | 2020 -6.9% (Прогноз МВФ на полный год)
Ограничения, введенные правительством Германии в рамках локдауна, включали в себя запрет на проведение общественных собраний, закрытие ресторанов, второстепенных магазинов и закрытие школ.
Ограничения были введены 22 марта - позже, чем в некоторых других странах. Это может объяснить, почему удар по ВВП Германии за первый квартал оказался меньше, хотя аналитики ожидают 14-процентного сокращения во втором квартале.
Германия также относительно рано смогла ослабить ограничения: магазины уже разрешено открыть заново, а футбольная Бундеслига лига получила зеленый свет для возобновления матчей. Школы тоже постепенно открываются.
Более 10 миллионов немцев зарегистрировались для частичной компенсации их заработной платы государством. И, согласно МВФ, страна внедрила фискальные меры для поддержки рабочих и предприятий, которые оцениваются в 6 процентов ВВП.
Эффективность Германии в крупномасштабном тестировании на вирус может помочь ее внутренней экономике избежать серьезных сбоев в конце этого года, если произойдет еще одна вспышка, хотя ее зависимость от экспорта в мире, переживающем серьезную рецессию, скорее всего, станет источником слабости.
Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что годовой спад для Германии составит 7 процентов, что в целом соответствует и другим европейским странам.
Франция: Q1 -5.8% | 2020 -7.2%
Французское правительство 17 марта объявило строгий локдаун для своего населения в 67 миллионов, что помогло перенести удар по производству, который в первом квартале составил почти 6 процентов.
По данным МВФ, меры государственной финансовой поддержки составляют до 4,7 процента ВВП, включая систему субсидирования частичной занятости в стране.
На этой неделе карантин был ослаблен: теперь открыты парикмахерские, магазины одежды, цветочные и книжные магазины. Школьники тоже начинают возвращаться.
Но МВФ ожидает, что годовой спад производства во Франции составит 7,2 процента.
На этой неделе глава центробанка Франции подсчитал, что локдаун обошелся экономике примерно в 6 процентов от потерянной активности, но окончательный счет будет выше, потому что восстановление, вероятно, будет неравномерным.
Италия: Q1 -4.7% | 2020 -9.1%
Италия, население которой составляет 60 миллионов человек, была первой европейской страной, которая оказалась в изоляции, когда эпидемия обрушилась на север страны. Жесткие ограничения были введены 9 марта.
Аналитики ожидали, что сокращение ВВП Италии в первом квартале будет больше, чем фактическое снижение на 4,7 процента.
Прогноз МВФ на весь год, по которому падение составит 9,1%, является худшим в Европе, за исключением Греции.
МВФ также заявляет, что меры прямой финансовой поддержки правительства Италии составляют в целом сравнительно низкие 1,3 процента ВВП, и уровень безработицы растет с 9 до 13 процентов.
Испания: Q1 -5.2% | 2020 -8%
Как и Италия, Испания закрылась на ранней стадии: 14 марта правительство Мадрида объявило чрезвычайное положение и приказ о домашнем карантине для 47-миллионного населения.
Это помогает объяснить относительно серьезное снижение ВВП в первом квартале на 5,2 процента. Сейчас страна открывается поэтапно.
МВФ видит прямую государственную финансовую поддержку в размере 3 процентов от ВВП, но полный годовой ущерб составит -8 процентов, а безработица в Испании вырастет с 14 до 20 процентов.
Анхель Талавера из консалтинговой компании Oxford Economics утверждает, что европейские страны, которые в большей степени зависят от туризма, включая Испанию и Италию, могут подвергнуться большему риску.
«Минимизация воздействия на предстоящий летний сезон имеет первостепенное значение, чтобы попытаться ограничить экономический ущерб», - говорит он.
Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии: Q1: -2% | 2020 -6.5%
Великобритания ввела локдаун с запозданием - 67-миллионному населению только 23 марта было дано указание не покидать свои дома (за исключением основных целей).
Это , вероятно, объясняет, почему ущерб от ВВП в первом квартале составил всего -2 процента. Банк Англии ожидает падение ВВП во втором квартале на целых -25 процентов.
Великобритания также выходит из локдауна позже, чем другие страны.
Прогноз МВФ о сокращении ВВП Великобритании в течение всего года равен 6,5 процентам, хотя это значительно более оптимистично, чем сокращение на 14 процентов, зафиксированное Банком.
По оценкам МВФ, прямая финансовая помощь со стороны правительства для экономики посредством таких мер, как схема принудмительного отпуска, которая поддерживает 7,5 млн рабочих мест, составит 3 процента ВВП, но собственный официальный прогнозист Великобритании, Управление бюджетной ответственности, теперь ожидает, что поддержка вдвое превысит этот уровень.
Швеция: Q1 -? % | 2020 -6.8%
Швеция выделилась в Европе тем, что отказалась вводить локдаун, оставив бары и магазины открытыми. Вместо этого она побуждает бизнес и 10-миллионное население проявлять осторожность в общественных местах и по возможности работать на дому.
Несмотря на это, шведская экономика по-прежнему, как ожидается, пострадает, поскольку люди тратят меньше, а бизнес нарушен. Ожидается, что Швеция как страна с более открытой экономикой пострадает от снижения спроса на ее экспорт.
Показатели ВВП Швеции за первый квартал еще не были опубликованы, но МВФ ожидает, что ВВП за весь год сократится на 6,8 процента, предполагая, что избежание локдауна не даст стране лучших экономических результатов относительно остальной части континента.
МВФ также видит рост безработицы в Швеции с 6,7% до 10%. Эти мрачные прогнозы соответствуют и предсказаниям центробанка страны.