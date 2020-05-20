В Отепя летом хотят провести международные соревнования по ралли с участием Тянака

Эстонский союз автоспорта планирует организовать международные соревнования по ралли в конце июля или в начале августа, а местом проведения выбраны трассы в Отепя, сообщает Rus.ERR.
На сегодняшний день все соревнования в мире приостановлены и ведущие автогонщики остаются без практики.
По прогнозам, в рамках чемпионата мира по ралли в этом году могут пройти не более пяти этапов, ближайший запланирован на июль в Кении, но велика вероятность, что его тоже придется отменить.
Организаторы ралли в Отепя ожидают, что оно состоится по плану и в соревнованиях выступит в том сильнейший эстонский экипаж, действующие чемпионы мира Отть Тянак и Мартин Ярвеоя.
Даты проведения ралли в Отепя будут зависеть от того, состоится ли в августе финский этап чемпионата мира.