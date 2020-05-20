В Отепя летом хотят провести международные соревнования по ралли с участием Тянака

На сегодняшний день все соревнования в мире приостановлены и ведущие автогонщики остаются без практики.

По прогнозам, в рамках чемпионата мира по ралли в этом году могут пройти не более пяти этапов, ближайший запланирован на июль в Кении, но велика вероятность, что его тоже придется отменить.

Организаторы ралли в Отепя ожидают, что оно состоится по плану и в соревнованиях выступит в том сильнейший эстонский экипаж, действующие чемпионы мира Отть Тянак и Мартин Ярвеоя.