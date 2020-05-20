Ср, 20.05.2020
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В Отепя летом хотят провести международные соревнования по ралли с участием Тянака

Ралли. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Sander Ilvest

Эстонский союз автоспорта планирует организовать международные соревнования по ралли в конце июля или в начале августа, а местом проведения выбраны трассы в Отепя, сообщает Rus.ERR.

На сегодняшний день все соревнования в мире приостановлены и ведущие автогонщики остаются без практики.

По прогнозам, в рамках чемпионата мира по ралли в этом году могут пройти не более пяти этапов, ближайший запланирован на июль в Кении, но велика вероятность, что его тоже придется отменить. 

Организаторы ралли в Отепя ожидают, что оно состоится по плану и в соревнованиях выступит в том сильнейший эстонский экипаж, действующие чемпионы мира Отть Тянак и Мартин Ярвеоя. 

Даты проведения ралли в Отепя будут зависеть от того, состоится ли в августе финский этап чемпионата мира.

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