Кинотеатры предлагают правительству перенести их открытие на более ранний срок

«Открытие кинотеатров имеет значение для всего эстонского кинопроизводства. Публика у эстонских фильмов преимущественно местная, и эстонское кинопроизводство зависит именно от касс кинотеатров, - отметили кинотеатры в обращении. - Этот год особенный еще и тем, что в июле состоится премьера фильма "Довод" - снятого в Эстонии международного фильма с крупнейшим бюджетом».