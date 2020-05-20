Ср, 20.05.2020
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Кинотеатры предлагают правительству перенести их открытие на более ранний срок

Кинотеатр. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Эстонские кинотеатры предложили правительству перенести их открытие с 1 июля на 10 июня, сообщает Rus.ERR.

«Открытие кинотеатров имеет значение для всего эстонского кинопроизводства. Публика у эстонских фильмов преимущественно местная, и эстонское кинопроизводство зависит именно от касс кинотеатров, - отметили кинотеатры в обращении. - Этот год особенный еще и тем, что в июле состоится премьера фильма "Довод" - снятого в Эстонии международного фильма с крупнейшим бюджетом».

Обращение подписали Apollo, Forum Cinemas, Cinamon, Artis, Sõprus и Электротеатр.

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