Кинотеатры предлагают правительству перенести их открытие на более ранний срок

Эстонские кинотеатры предложили правительству перенести их открытие с 1 июля на 10 июня, сообщает Rus.ERR.
«Открытие кинотеатров имеет значение для всего эстонского кинопроизводства. Публика у эстонских фильмов преимущественно местная, и эстонское кинопроизводство зависит именно от касс кинотеатров, - отметили кинотеатры в обращении. - Этот год особенный еще и тем, что в июле состоится премьера фильма "Довод" - снятого в Эстонии международного фильма с крупнейшим бюджетом».
Обращение подписали Apollo, Forum Cinemas, Cinamon, Artis, Sõprus и Электротеатр.